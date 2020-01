E’ importante prendersi cura dei capelli ogni giorno, così risulteranno più forti e splendenti. Segui i nostri consigli, partendo da un alimentazione sana.

E’ importante prendersi cura dei capelli, ogni giorno, in modo che siamo sempre meno fragili, ma più belli, resistenti e lucenti.

Se la chioma risulta più fragile, i capelli tendono a cadere e si formano anche le doppie punte, ma come si può avere i capelli più forti?

Sicuramente i trattamenti come tinture, decolorazioni e permanenti, le tecniche di asciugatura con piastre e phon o l’arricciacapelli, possono danneggiare i capelli, se non si eseguono in modo corretto.

Scopriamo come curare i capelli in modo naturale, seguendo un alimentazione sana ed equilibrata e scegliendo i prodotti giusti.

Capelli sani: si parte dall’alimentazione sana ed equilibrata

Per avere dei capelli sani e forti bisogna seguire sicuramente una dieta sana ed equilibrata, sono da sconsigliare:

diete troppo restrittive

poca idratazione

poca varietà degli alimenti

Seguire un alimentazione sana ed equilibrata è importante, ecco cosa inserire nella vostra dieta:

carne: preferibilmente bianche

uova

latticini

spinaci

funghi

asparagi

avocado

frutta secca

Nel caso di caduta dei capelli nel cambio di stagione, non ricorrete subito agli integratori, ma controllate se assumete alimenti che contengono le vitamine.

Anche una dieta povera di ferro può causare danni ai capelli, e di conseguenza si va incontro a:

caduta dei capelli

prurito

irritazione del cuoio capelluto

Se desiderate i capelli più resistenti assumete alimenti ricchi in omega 3, come:

salmone

sardine

trota

sgombro.

Scegliere i prodotti giusti

La salute dei capelli è importante, è giusto porre attenzione alla scelta giusta dei prodotti, per la cura dei capelli, come lo shampoo, le creme e le maschere.

Se prediligete il primo prodotto che vi capita tra le mani, non va proprio bene, in quanto prodotti più scadenti possono rovinare la vostra chioma. Quindi quando vi avvicinate agli scaffali dei prodotti per capelli leggete attentamente gli ingredienti e scegliete i prodotti in base ai vostri capelli.

Non tutti hanno molto tempo a disposizione e il più delle volte fanno lo shampoo in modo rapido, senza prestare attenzione alla scelta di un prodotto specifico per i capelli.

prima di fare lo shampoo pettinare i capelli: in questo modo si riducono notevolmente i nodi e non danneggiate i capelli;

in questo modo si riducono notevolmente i nodi e non danneggiate i capelli; fare lo shampoo con il prodotto adatto ai vostri capelli;

tamponare prima di asciugare i capelli: non dovete mai strizzare i capelli con l’asciugamano, così evitate che si possano sfibrare le punte.

Durante il lavaggio è importante ricordarsi che lo shampoo si applica sul cuoio capelluto e si eseguono dei massaggi molto delicati che vanno a stimolare la microcircolazione. Fate lo shampoo con acqua tiepida e l’ultimo lavaggio la utilizzate fredda, in modo da attivare la circolazione e rendere più lucenti i capelli.

Dopo aver eseguito lo shampoo è il momento dell’asciugatura, ecco come:

mai asciugare i capelli con la temperatura alta del phon : e mai avvicinare i capelli al phon;

: e mai avvicinare i capelli al phon; non spazzolare mai troppo a lungo i tuoi capelli;

non cotonarli: perchè potrebbero staccarsi le cuticole.

E’ sconsigliato utilizzare spesso le piastre e gli arricciacapelli, perchè danneggiano i capelli soprattutto le punte.

In commercio esistono diversi prodotti per la cura dei capelli, ma potete preparare in casa sia lo shampoo che le maschere con i prodotti naturali.

Ad esempio con la salvia ed il rosmarino, si possono ricavare gli infusi, basta mettere a bagno in acqua caldo per circa un’ora oppure preparare un decotto, facendo bollire il tutto. Poi preparate gli impacchi o sciacquate i capelli con il preparato. I vostri capelli saranno più fortificati e lucidi.

L’aceto di mele è molto utile in quanto va ad eliminare le sostanze chimiche, che sono contenute negli shampoo che vanno a danneggiare i capelli.