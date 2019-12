Come vestirsi a Natale | Consigli per un look che sappia valorizzarci

Consigli per evitare a Natale un look scomodo o che ci penalizzi, scegliendo invece capi capaci di farci godere la festa e apparire al meglio.

Il look perfetto per la Vigilia e il pranzo di Natale? Difficile individuarlo. Il connubio ideale dipende infatti da una numerosa serie di variabili, difficili da tenere tutte da conto senza un valido supporto.

Outfit Natale 2019: come scegliere un look che ci valorizzi

La nonna da non deludere assolutamente, pasti chilometrici a cui fare fronte, lunghe ore a fare su e giù per casa o attraverso la città e quella voglia di apparire al meglio, senza rinunciare al proprio personalissimo gusto.

L’outfit di Natale è una sorta di gigante compromesso, un intreccio di necessità senza fine a cui cercare di fare fronte nel migliore dei modi.

Ci vuole dunque un pizzico di supporto extra per scegliere il miglior look possibile. E chi meglio della nostra amatissima Eleonora Petrella potrebbe aiutarci.

La fashion blogger ci regala nel suo ultimo video 10 preziosi suggerimenti per outfit di Natale che sappiano valorizzarci.

Il maglione natalizio – Gioioso, caldo, comodo e, inutile sottolinearlo, perfettamente in tema con l’evento. E’ vero potrebbe farci sentire un po’ ridicole ma, se sapremo indossarlo con spensieratezza, saprà darci grandissime soddisfazioni.

Abito nero – E’ vero, non è il colore festoso per eccellenza ma è senza dubbio una garanzia di eleganza e anche di qualche chilo in meno (cosa che non guasta calcolando la sequela di pasti a cui andremo incontro). Scegli il modello che più ti piace: anni ’50, a tubino, svasato, andrà bene tutto.

Collant – La variante semicoprente è la più consigliata: decisamente più sobria delle velate, snellisce le gambe, tiene sufficientemente caldo e accarezza le curve valorizzandole. Inoltre i collant sono sempre un accessorio raffinatamente femminile, ve ne avevamo parlato anche in Come vestirsi a Natale? Collant natalizie must have per il 2019

Maxi cardigan – Se volete tanto calore e un piccolo supporto per evitare che si noti un fianco abbondante e qualche chiletto inevitabilmente figlio delle Feste, lui è il capo per fa per te. Tutte le lunghezze andranno bene, a patto però di non esagerare se la nostra altezza non supera il metro e sessanta.

Bianco total look – Sfatiamo il mito che ingrassi a dismisura: si tratta di un colore elegante e sempre ricercato da gestire con sapienza per ciò che concerne i volumi. La regola d’oro è sempre la stessa: slip sopra ampio sotto e viceversa.

Pantaloni a sigaretta – Scendono morbidi e accarezzano il polpaccio. Donano a tutte e, sopratutto, si abbinano a ogni genere di calzatura, regalandovi comunque un finish super raffinato. Potrete renderli seducenti con un décolleté o ben più comodi con delle stringate: a voi la scelta.

Abito svasato – Adatto praticamente a tutte le occasioni ma anche a tutte le silhouette. Aderente sopra, ampio sotto valorizza il punto vita e nasconde i fianchi abbondanti senza mortificare le forme.

Gonna plissettata – Un classico senza tempo, raffinato e adatto veramente a tutte le fisicità. Darà subito un tocco raffinato e bon ton al vostro look, rendendovi femminili ma mai eccessive

Rosso – Quel colore può essere più iconico per le Feste? Sceglietelo total look se amate osare ma, qualora vogliate optare per qualcosa di più sobrio, basterà un singolo capo per rendervi subito super natalizie. Tempo fa noi vi avevamo suggerito, ad esempio, come abbinare le scarpe rosse nel periodo delle Feste.

Tartan – Quadri piccoli per le più formose, grandi per le più magre e concentrati sulla parte superiore del corpo se si è minutine: se si rispettano queste regole la fantasia scozzese sarà il vostro asso nella manica.

Fonte: Youtube Eleonora Petrella