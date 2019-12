La Conad ha ritirato dal mercato alcune capsule di caffè compatibili con le macchine Nescafè Dolce Gusto. Scopriamo quali sono.

Quando si parla di alimenti è sempre importante prestare attenzione alle varie allerte alimentari. Sempre più spesso, infatti, tanti cibi che si acquistano presso le grandi catene vengono ritirati dal mercato per problemi di contaminazioni o di problemi legati ai metodi di produzione. Di recente, un problema simile si è infatti verificato per una nota marca di stracchino ritirata dal Ministero della salute.

In questi giorni, l’allerta più grande è quella legata ad alcune capsule di caffè della Conad che tramite un comunicato ha allertato i consumatori. I prodotti in questione sono nello specifico delle cialde compatibili con con le macchine Nescafè Dolce Gusto. A seguito i lotti ed il messaggio reso noto dalla famosa catena di supermercati.

La Conad ritira alcune capsule di caffè

Chi ha acquistato capsule di caffè a marchio Conad, compatibili con le Nescafé Dolce Gusto, è stato invitato dall’azienda stessa a riportarle indietro.

Il motivo è la presenza di frammenti di plastica all’interno delle capsule di caffè che possono finire all’interno della bevanda.

Gli acquirenti che hanno acquistato le capsule a partire da Giugno 2018 sono quindi stati invitati a controllarne i lotti e a riportarli indietro qualora rientrino tra quelli a rischio.

I lotti in questione sono:

Caffè Espresso Intenso da 16 capsule – 96 grammi – Lotto 8003170066106

Caffè Espresso 100% Arabica da 16 capsule – 96 grammi – Lotto 8003170066090

Caffè Espresso Decaffeinato da 16 capsule – 96 grammi – Lotto 8003170066113

Orzo da 16 capsule – 100 grammi – Lotto 8003170066120

Caffè e Ginseng da 16 capsule – 160 grammi – Lotto 8003170068124

Cortado da 16 capsule – 100 grammi – Lotto 8003170068131

Qui sotto il messaggio dell’azienda che è possibile leggere al completo sul loro sito.

“In rati casi, nei prodotti indicati, è stato riscontrato al momento dell’erogazione un malfunzionamento della capsula che potrebbe generare il rilascio di un frammento plastico nella bevanda.”

L’avviso prosegue spiegando ai clienti in possesso di confezioni acquistate a partire dal mese di Giugno 2019 di riportarle in qualsiasi punto vendita in modo da ottenere la sostituzione dello stesso o un rimborso.

Si tratta quindi di un problema abbastanza esteso che tratta acquisti risalenti a sei mesi fa e che pertanto potrebbero già essere stati usati.