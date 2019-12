Le 6 tecniche delle celebrità per rimanere giovani

Ti sveliamo alcuni segreti di bellezza di personaggi noti come Sophia Loren, Meghan Markle, Barbara D’Urso e Monica Bellucci per restare belle ed in forma nonostante l’avanzare dell’età



Sia che li idolatichiamo o meno o critichiamo il loro comportamento, dobbiamo riconoscere che le celebrità sono generalmente il paradigma di fascino e bellezza.

Una delle loro particolarità è che sembrano più giovani della loro età. E se fossimo ispirati da alcune delle loro tecniche per apparire giovani?

I segreti di bellezza delle star per essere più giovani

1- Consuma un sacco di agrumi e verdure

Verdure e agrumi, tra cui limoni, pompelmi e arance, sono ricchi di acido ascorbico, un antiossidante naturale. Questi frutti agiscono come i principali elementi costitutivi del collagene, una proteina che fa aderire le cellule tra loro in modo da formare i tessuti e che costituisce il 25% delle proteine ​​del corpo. La produzione di collagene è essenziale per l’elasticità e la compattezza della pelle e previene la comparsa di rughe precoci. È quindi l’elemento centrale di molte creme idratanti. Le celebrità considerano quindi che più agrumi consumiamo, più morbida sarà la loro pelle. Barbara D’Urso ha affermato di non rinunciare mai al suo bicchiere di acqua tiepida con limone la mattina. Scopri 10 motivi per cui dovresti bere acqua calda con limone appena sveglio -VIDEO

2- Evitare le bevande alcoliche

Sono finiti i giorni in cui le celebrità trascorrevano il loro tempo andando avanti e indietro nei centri di tossicodipendenza per alcolisti. La maggior parte di loro oggi beve meno alcool possibile.

La ragione? Oltre all’euforia che può fornire al momento, l’alcol provoca il deterioramento della pelle a causa della disidratazione e, dopo un pò la pelle diventa flaccida e rugosa.

Le arterie e la pelle si dilatano ogni volta che una persona la beve, i loro vasi sanguigni si dilatano e rimangono così fino a quando l’effetto dell’alcol non svanisce. Infine, un consumo eccessivo di alcol può esaurire le riserve di vitamina A, un importante antiossidante. Ecco cosa succede al tuo corpo se eviti l’alcool per 28 giorni.

3- Evitare il caffè

Nonostante gli antiossidanti che contiene, l’eccessivo consumo di caffè provoca disidratazione e induce l’organismo a liberarsi dei liquidi e dei nutrienti necessari. Ciò ha l’effetto di rendere la pelle simile alla carta crespa.

Una diva di musica country ha spiegato che un consumo eccessivo di caffè le ha fatto scolorire i denti e apparire rughe intorno agli occhi. Le celebrità che bevono caffè raccomandano di bere un bicchiere di acqua fredda subito dopo. Scopri 3 segni che hai una dipendenza da caffeina

4- Bevi molta acqua

Nessuno contesta il fatto che bere molta acqua renda la pelle più sana idratandola dall’interno. Inoltre, l’acqua potabile aiuta a rimuovere gli elementi tossici, migliorando l’aspetto della pelle. Paris Hilton ha affermato di bere più di dieci bicchieri d’acqua al giorno, e che quando non lo fa nota che la sua pelle diventa secca, opaca e grigia. Anche l’esposizione della pelle ai raggi solari aumenta il rischio di invecchiamento della pelle a causa dei radicali liberi. Se non puoi evitarla, applica uno schermo totale di buona qualità.

5- Avere una mentalità giovane



Uno dei segreti di bellezza svelati da Sophia Loren risiede nel suo cervello. A 84 anni è l’emblema della bellezza senza età e ha rivelato che il segreto è non avere paura di invecchiare. Il fatto di restare giovani parte da dentro, è la nostra attitudine alla vita. Le si lancia constantemente in nuovi progetti per rendere l’invecchiamento piacevole e non smettere mai di sognare.

6- Idratazione

Per le celebrità, l’uso di una crema da notte potrebbe essere il più semplice, ma anche il più essenziale dei loro segreti di bellezza. Scelgono creme che hanno comprovati composti anti-invecchiamento, come il retinolo. Le creme notturne possono ridurre gli effetti dell’invecchiamento e degli elementi esterni sulla pelle. Monica Bellucci rivela i suoi segreti di bellezza per Stylecrazy e rocorda che se è sublime alla soglia dei 50 anni è soprattutto grazie alla dedizione ad idratare il suo corpo a partire dall’interno bevendo molta acqua. Per idratare i capelli usa impacchi all’olio di oliva e per idratare la pelle alterna acqua calda e fredda durante la doccia e poi utilizza una crema idratante.

Anche Meghan Markle in una intervista esclusiva per Birchbox US rivela che tra i suoi segreti di bellezza presta molta attenzione all’idratazione. L’attrice oltre a bere molto asciuga i suoi capelli senza phon per evitare di seccarli.