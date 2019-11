3 segni che hai una dipendenza da caffeina

Se non riesci a fare a meno della tua tazzina di caffè quando ti svegli o subito dopo pranzo, potresti avere una dipendenza da caffè. Ecco 3 segni inequivocabili di dipendenza da caffeina

Se il tuo primo riflesso al mattino è bere una tazzina di caffè e berne un’altra non appena arrivi in ​​ufficio, potresti avere una dipendenza da caffeina.

E il problema è che una volta che sei dipendente, perdere questa abitudine può essere molto difficile.

Potresti non saperlo ma la caffeina è l’eccitante più consumata al mondo. Agisce sul sistema nervoso centrale e ti rende più vigile, ti dà più energia e ti impedisce di sonnecchiare quando devi rimanere sveglio.

La caffeina si trova in molti alimenti come il tè, la soda, le bevande energetiche o alcuni farmaci, ma il caffè è una delle fonti più consumate di caffeina.

Un consumo eccessivo di caffeina – più di 3-4 tazze di caffè al giorno – può portare a effetti collaterali fisici come ansia, insonnia e estrema stanchezza poiché gli effetti della caffeina si attenuano.

Sintomi della mancanza di caffeina

Alcune persone riferiscono l’impressione di avere un cervello nella nebbia e di soffrire di emicrania se non ottengono la solita quantità di caffè o qualsiasi altra bevanda con caffeina.

Questo può essere un segno che il tuo corpo soffre di voglie dovute alla caffeina.

Ecco i sintomi più comuni in caso di mancanza di caffeina:

Emicrania

Affaticamento o sonnolenza

Depressione o irritabilità

Difficoltà a concentrarsi

Nausea, vomito e dolori muscolari

I sintomi di solito iniziano da 12 a 24 ore dopo l’interruzione dell’assunzione di caffeina e possono durare 1-2 giorni.

Alcune persone che hanno sofferto di una mancanza di caffeina hanno descritto sintomi così disabilitanti che ne impediscono il funzionamento.

In genere, i maggiori consumatori di caffeina presentano i sintomi fisici più forti, ma anche le persone che consumano 100 mg (una tazza di caffè) in meno del solito possono manifestare i sintomi della mancanza.

Molti bevitori di caffè confessano di continuare a bere solo perché non vogliono sentire questi sintomi di mancanza.

Più caffeina assumi, più il tuo corpo si abitua

Assumendo caffeina smettiamo di sentire gli effetti della dipendenza legati al desiderio di consumarne sempre di più per sentirci più vivi. Molte persone, riescono a trovare un equilibrio e a capire qual’è il consumo accettabile di caffeina più adatto al loro fisico e riescono ad attenersi quotidianamente a quella quantità senza sentire la necessità di aumentare le dosi.

Non tutti i consumatori di caffeina sviluppano una dipendenza. D’altra parte, il consumo di caffeina ad alte dosi – più di 750 mg in un giorno – può rendere più “vani” gli effetti della caffeina, il che significa che la caffeina non ha alcun effetto su di noi.

Segni di una dipendenza malsana da caffeina

Se avverti i sintomi della mancanza di caffeina o la tolleri meglio, significa che stai diventando fisicamente sempre più dipendente dalla caffeina.

Se manifesti i seguenti sintomi, hai sicuramente sviluppato una malsana dipendenza dalla caffeina:

soffre di insonnia frequente o difficoltà di concentrazione

continui a consumare caffeina nonostante un professionista della salute ti abbia sconsigliato di farlo

hai difficoltà a ridurre o smettere di consumare caffeina anche se hai deciso di rinunciarvi

Come perdere l’abitudine di consumare caffeina

Per interrompere l’assunzione di caffeina, la prima cosa da fare è prendere coscienza della quantità di caffeina che bevi ogni giorno. Molte persone sottovalutano il loro consumo di caffeina.

D’altra parte, è fortemente sconsigliato smettere di consumare caffeina di punto in bianco, si rischia di soffrire di emicrania per diversi giorni a causa della mancanza di caffeina. Invece, meglio ridurre gradualmente l’assunzione di caffeina per alleviare i sintomi della mancanza.

Ecco come ridurre l’assunzione di caffeina:

Sostituisci il caffè classico con il caffè decaffeinato

Sostituisci il tuo caffè con il tè

Scegli bevande analcoliche o analcoliche senza caffeina

Se questi suggerimenti non funzionano e ritieni che l’assunzione di caffeina sia diventata una dipendenza difficile da superare, non esitare a parlarne con il tuo medico per trovare soluzioni efficaci.

