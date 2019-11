Live action La Sirenetta | Svelato l’attore che interpreterà il principe Eric

E’ ufficiale, Ariel (Halle Bailey) ha trovato il suo Eric. L’attore che interpreterà il figlio di Re Tritone nel Live Action Disney di La Siretta sarà Jonah Hauer-King

Bellissimo, bravissimo ed affascinante, l’attore britannico di 24 anni Jonah Hauer-King ha ottenuto il ruolo e sembra incarnare perfettamente il principe Eric per il quale era in lizza con l’attore Cameron Cuffe. La notizia ufficiale è stata annunciata da Variety, che è sicura che questo ragazzo per molti ancora sconosciuto grazie a questo Live Action approderà alla notorietà planetaria.

L’attore, classe 1995, al momento è poco conosciuto dal grande pubblico. Per quanto riguarda la sua carriera egli conta diverse apparizioni in film come The Last Photograph, Postcards from London, nonché nella recente miniserie britannica tratta da Piccole donne andata in onda sulla BBC.

Il ruolo sembrava destinato a Harry Styles di One Direction stando ai rumors all’inizio di quest’anno, ma l’attore britannico Jonah Hauer-King è emerso trionfante. Styles ha riferito a The Face di volersi concentrare sulla sua musica per il momento preannunciando che essendo fantastici tutti i soggetti coinvolti nel progetto, sicuramente il risultato sarà grandioso.

Il film si preannuncia come un evento

La versione live-action sembra essere sulla strada giusta per dare ai fan accaniti del film originale ciò che desiderano.

Oltre ai due protagonisti, gli altri possibili interpreti sono: Melissa McCarthy nel ruolo di Ursula la strega del mare, la star di Hamilton, Daveed Diggs nel ruolo di Sebastian il granchio e Javier Bardem nel ruolo del padre iperprotettivo di Ariel, il re Tritone.

Il nuovo film sarà diretto da Rob Marshall e conterrà la musica originale della versione animata, inclusi i brani di Alan Menken e Howard Ashman, nonché i nuovi brani di Menken (musica) e Lin Manuel-Miranda di Hamilton (testi ).

La produzione di La sirenetta inizierà all’inizio del 2020.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI