Una serie di divertenti vignette illustrano i protagonisti dei più celebri cartoni Disney impegnati a recitare quelle battute che tutte noi abbiamo sempre pensato avrebbero dovuto dire.

Perché Cenerentola non ha svelato al Principe chi era? Perché Ariel non si è subito presentata a Eric come la sua salvatrice? Perché Aladddin non ha sfruttato i suoi desideri per chiedere più geni al suo cospetto?

Queste e decine di altre domande popolano la nostra mente sin dall’infanzia. Sono le piccole assurdità che crescendo iniziamo a notare nei cartoni animanti che ci hanno accompagnato per una vita, i grandi classici firmati Disney.

Inutile dire che li amiamo sempre e comunque, con tutte le loro assurdità e incomprensibili stranezze, ma sarebbe bello, almeno per una volta, vedere principi e principesse pronunciare “la frase giusta al momento giusto”.

Qualcuno finalmente ci ha pensato e noi possiamo oggi mostrarvi una serie di vignette in cui Cenerentola, Ariel e molti altri danno voce a quelle frasi che avremmo sempre voluto sentir dire loro.

I personaggi Disney e ciò che avrebbero da sempre dovuto dire

Per quanto ci abbiano fatto sognare e, spesso anche un po’ illudere (come vi abbiamo raccontato in Principesse Disney e illusioni makeup: bugie beauty nelle favole), qualche dubbio i protagonisti delle fiabe Disney ce lo hanno sempre lasciato.

Molti dei loro drammatici problemi si sarebbero potuti risolvere con una tale agevolezza da esser quasi imbarazzante, la semplice frase che tutti avevamo lì pronta sulle labbra e che loro non hanno, per qualche misterioso motivo, mai pronunciato.

Ora però è giunto il momento di rifarci e avere la soddisfazione di vedere Aladdin, Ariel & Co. dire ciò che da sempre avremmo voluto sentirgli pronunciare.

Le vignette qua sopra e le altre nella gallery qua sotto vi regaleranno questo piccolo sogno. E’ il momento di rimettere ordine anche nell’universo Disney.

