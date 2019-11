Fare sport (Istock-Photos)

Praticare un’attività sportiva fa bene al nostro corpo e alla mente, sicuramente per ottenere buoni risultati ci vuole convinzione e fiducia in se stessi.

Il nostro corpo trae benefici quando si pratica lo sport soprattutto la schiena e il cuore, ma non solo, tutto il corpo risulterà più tonico. I latini dicevano “mens sana in corpore sano” e non potrebbe esserci nulla di più corretto, si sa che per avere sane le facoltà dell’anima, bisogna avere sane anche quelle del corpo.