La Disney, dopo le tante polemiche, ha risposto per le rime a chi ha dato contro la scelta della nuova attrice di Ariel.

Erano in molti ad attendere il film de La Sirenetta, così scoprire che Ariel non sarà come la si ricordava ha sconvolto più gente del normale che ha subito agito con polemiche e petizioni. Una risposta che la Disney non ha apprezzato, replicando in modo ironico sui social.

Per leggere il messaggio e saperne di più sulla vicenda guarda il video e clicca qui → La Sirenetta: La Disney risponde alle polemiche deridendo gli “haters”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI