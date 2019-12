Il risciacquo acido è una tecnica facile e veloce da fare a casa, utile per chi ha i capelli spenti e opachi. Ecco come preparare la soluzione acida.

Avete mai sentito parlare di risciacquo acido dei capelli?

E’l’ultima tendenza, è un rimedio molto utile, quando i capelli sono spenti, opachi, aridi e particolarmente crespi.

I motivi possono essere vari dallo stress all’acqua utilizzata per lavare i capelli troppo calcarea.

I motivi possono essere vari dallo stress all'acqua utilizzata per lavare i capelli troppo calcarea.

Risciacquo acido: che cosa è

Il risciacquo acido è una tecnica molto semplice, che potete tranquillamente praticare anche voi a casa, in poche mosse, ecco in che modo.

Questa tecnica consiste nell’effettuare un ultimo risciacquo con acqua fredda leggermente acidificata, dopo aver fatto lo shampoo e aver applicato il balsamo o la maschera.

In questo modo, si va a ristabilire il pH naturale del capello, che dovrebbe essere circa 4.0, non solo serve a sciogliere eventuali residui di calcare, rilasciati dall’acqua del rubinetto.

Il risciacquo acido inoltre dona alla vostra chioma luminosità e morbidezza, si può effettuare in diversi modi, ecco come:

limone aceto acido citrico

1- Risciacquo con limone

Il risciacquo acido naturale può essere realizzato anche con il limone, ecco in che modo:

diluire 1 cucchiaino di succo di limone in 1 litro di acqua: state attenti alle quantità non dovete esagerare, perchè il limone potrebbe rendere troppo crespi i vostri capelli;

in 1 litro di acqua: state attenti alle quantità non dovete esagerare, perchè il limone potrebbe rendere troppo crespi i vostri capelli; applicare il composto ottenuto sui capelli: dovete versarlo solo in testa oppure mettete il composto in una bacinella e immergete la chioma direttamente all’interno.

2- Risciacquo con aceto

Potete preparare a casa in poco tempo il risciacquo acido con l’aceto di vino o l’aceto di mele, che contengono diverse sostanze molto utili per pulire a fondo il cuoio capelluto e ristabilirne il pH naturale.

La sostanza in questione è l’acido acetico, non solo anche i sali minerali, le vitamine e gli zuccheri giocano un ruolo importante per la salute dei nostri capelli. Ecco come preparare a casa il risciacquo acido:

aggiungere 1 cucchiaio di aceto in 1 litro di acqua fredda;

in 1 litro di acqua fredda; versare sul capello: in alternativa, potete immergere i capelli in un recipiente contenente la soluzione acida.

Questo tipo di risciacquo non è indicato a chi non gradisce l’odore pungente dell’aceto, che però va via dopo l’asciugatura dei capelli.

Se proprio l’odore dell’aceto di vino bianco è insopportabile, utilizzate quello di mele, che ha un aroma più delicato ed è perfetto per rendere i capelli più sani e luminosi.

3- Risciacquo con acido citrico

L’acido citrico è la soluzione più ecologica, in quanto inquina di meno rispetto all’aceto, inoltre è completamente inodore. L’acido citrico,viene ricavato dal limone e venduto sotto forma di polverina bianca ed è molto concentrato, quindi necessita di essere diluito. Ecco come procedere:

sciogliere un pò di polvere di acido citrico in un litro d’acqua;

versare sui capelli come lavaggio finale.

Oli essenziali: utili nel risciacquo acido

Il risciacquo viene effettuato con acqua fredda, quindi potete effettuare un infuso freddo, basta aggiungere 2 o 3 gocce di un olio essenziale a scelta.

Quali oli potete scegliere?

Lavanda: va a stimolare la crescita dei capelli.

va a stimolare la crescita dei capelli. Rosmarino: rinforza il cuoio capelluto e ne previene la caduta.

rinforza il cuoio capelluto e ne previene la caduta. Camomilla: rende la chioma ancora più morbida e lucida.

Con quale frequenza effettuare il risciacquo acido?

Il risciacquo acido si effettua dopo lo shampoo, quest’ultimo il più delle volte, tende a increspare e opacizzare i capelli. Questo accade quando si utilizzano dei prodotti molto aggressivi per i capelli.

E’ consigliato farlo dopo ogni lavaggio, per donare lucentezza e morbidezza alla capigliatura, molto dipende da quante volte fate lo shampoo. Il risciacquo acido è preferibile una sola volta a settimana per evitare di disidratare la chioma e la comparsa delle doppie punte.