Come vestirsi a Natale | 5 consigli per il pranzo del 25...

Come vestirsi per il pranzo di Natale? Ecco 5 consigli preziosi per un outfit semplice, economico ma sempre più che vincente.

Tra l’imbarazzante maglione con la renna e l’eccessivo look tutto lustrini e pizzi, c’è lui, il giusto outfit per il pranzo Natale.

L’evento è di quelli per cui tutte, chi prima chi dopo, ci chiediamo quale sia il look vincente da sfoggiare, quello che ci consentirà di brillare agli occhi di tutti gli altri invitati e, ancor di più, di evitare figure poco gratificante.

Mai vorremmo trovarci a ingurgitare tartine mentre la zia di turno ci osserva con occhio malevolo. Sarà allora meglio riflettere per tempo e giungere al gran giorno con le idee chiare su quale sia il look per noi più adatto.

Festeggiamo il Natale in allegria e senza troppi pensieri, partendo dai 5 must per l’outfit del pranzo di Natale.

Pranzo di Natale, come mi vesto?

Per studiare con cura l’outfit del pranzo di Natale il primo step sarà porsi le giuste domande: dove si svolgerà? Chi saranno gli ospiti? Su chi voglio fare colpo? Possono sembrare quesiti banali ma molte delle vostre scelte dipenderanno dalle risposte a queste tre domande.

Vi sono poi naturalmente dei punti fermi, elementi che accomuneranno tutti gli outfit di Natale, come ad esempio il buongusto e un tocco di originalità: il giorno di Natale rappresenta la festa per eccellenza, lasciamo dunque nell’armadio le esagerazioni e evitiamo di scadere nel banale, ricordando sempre che il confine tra originalità e assurdità è spesso ben più labile di quanto possiamo credere.

Tenendo a mente tutto ciò siamo pronte per confezionare il nostro perfetto outfit per il pranzo di Natale. Ecco 5 suggerimenti da cui trarre ispirazione:

Maxi maglione e gonna brillante – E’ vero, lo scintillio solitamente è competenza delle ore serali ma per le Feste brillare diventa d’obbligo h24. Osiamo allora anche per il pranzo di Natale una gonna di lurex, paillettes o ricoperta di pietre preziose (in lunghezza midì proprio in nome di quella sobrietà si cui sopra) e sdrammatizziamola poi con un caldo e soffice maxi maglione, ovviamente in tinta con le cromie simbolo del Natale. Volete aggiungere un po’ di divertimento extra? E’ allora il momento giusto per sfoderare un maglione natalizio.

Fantasia scozzese – Un classico che non muore mai. Il tartan è particolarmente iconico per il periodo delle Feste e in questi ultimi anni è anche prepotentemente tornato alla ribalta. Vietato però anche qui esagerare e così sarà bene puntare su un unico capo, capace di spiccare sullo sfondo di un look rigorosamente tinta unita.

Velluto must have – Può essere declinato in un blazer o in un morbido paio di pantaloni e, perché no, anche in un abitino che faccia così quasi total look. Il velluto è il grande must di questo inverno 2019 e garantirà un immediato effetto eleganza anche a chi, presa tra fornelli e regali dell’ultimo minuto, avrà poco tempo da dedicare alla cura della propria bellezza. Ricordate solo di puntare su una tonalità festiva, come il bordeaux, l’oro, il blu.

Il classico del rosso – Lui, il colore più iconico del Natale, è sempre una scommessa vincente. Se poi aggiungiamo che quest’anno sembra salito già di per sé alla ribalta ecco che un abito minimal ma dal color rubino ci sembra una soluzione da tenere il grande considerazione per questo pranzo di Natale.

A tavola come a letto – Dai completi effetto pigiama al kimono che si avvicina alla vestaglia. La moda di questo 2019 strizza l’occhio alla comodità della camera da letto, proponendo soluzioni comode ma particolarmente raffinate che ci sembrano a dir poco perfette per un tranquillo pranzo di Natale casalingo.

