La nuova fiamma di Moreno Merlo ha fatto delle dichiarazioni choc sui fratelli Balotelli durante un’intervista con Manila Gorio.

Moreno Merlo ha da poco terminato la sua relazione con Paola Caruso. I motivi della rottura sembrerebbero essere piuttosto gravi, ma nell’attesa che vengano rivelati da Barbara d’Urso, la sua nuova fiamma Veronica Graf ha fatto alcune dichiarazioni choc sui fratelli Balotelli.

La showgirl, intervistata da Manila Gorio a Esclusiva Tv, ha rivelato di essere stata minacciata da Mario e suo fratello.

La nuova fiamma di Moreno Merlo ha approfittato del momento di popolarità del ragazzo, vista la fine della storia con Paola Caruso, per fare alcune dichiarazioni choc sui fratelli Balotelli.

Veronica Graf, questo è il nome della ragazza, è un volto già noto al pubblico del piccolo schermo. La showgirl ha preso parte al Grande Fratello e partecipato ad alcuni programmi. Intervistata da Manila Gorio, Veronica ha espresso il desiderio di voler ripulire la sua immagine. Il motivo?

Se provate a cercare il nome della nuova fiamma di Moreno Merlo su Google come primi risultati vi compariranno alcuni titoli di giornale che parlano di un rapporto carnale avuto tra Veronica Graf e i fratelli Balotelli.

Veronica ci ha tenuto a smentire tale notizia da Manila Gorio, rivelando anche di aver subito numerose minacce dai due ragazzi. Entrambi non volevano che il nome della showgirl venisse alla ribalta, visto che all’epoca dei fatti Mario Balotelli era da poco diventato padre e non aveva ancora espresso il desiderio di voler riconoscere la sua primogenita Pia, avuta con Raffaella Fico.

Non solo, sempre ai microfoni di Manila Gorio, la showgirl ha rivelato di essere stata censurata, durante la sua partecipazione al Grande Fratello, dalla produzione. Il motivo? Secondo gli autori Veronica Graf avrebbe fatto dei nomi di calciatori famosi, rivelando di aver avuto un flirt con loro. Veronica però ha smentito, affermando che lei non ha mai fatto alcun nome, ma si è limitata a una semplice risatina su alcuni nomi.

Intanto non sembra mettersi bene nemmeno per il suo Moreno Merlo per la fine della storia con Paola Caruso. Anche se la coppia rivelò di volere un figlio prima della rottura.