Wanda Nara Instagram | Show bollente per il nuovo tatuaggio

Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi, torna a dare spettacolo su Instagram in occasione di un nuovo tatuaggio in posizione… delicata!

Che Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi, stella del calcio attualmente arruolato tra le file del Psg, siano uniti da una forte passione per i tatuaggi è cosa nota ai più.

Non sorprende allora che l’ultimo bollente filmato condiviso via social dalla showgirl nonché procuratrice, abbia per tema propria la realizzazione di uno o, a quanto pare più, nuovi tattoo.

Difficile dire quali siano stati i soggetti ritratti ma una cosa la sappiamo con certezza: le posizioni scelte sono molto ma molto bollenti. Inutile sottolineare come i fan abbiano accolto con plauso queste stories di Wanda Nara.

Wanda Nara su Instagram: stories bollenti per i nuovi tatuaggi

Ancora una volta Wanda Nara (che si appresta a divenire opinionista della prossima edizione del Grande Fratello) ha deciso di affidarsi alle abili mani del suo tatuatore di fiducia, l’argentino Gabriel Badia.

Lo scopo pare esser stato questa volta realizzare più di un tattoo. Nelle due storie Instagram dedicate al grande evento, Wanda appare infatti in un succinto costume rosso, prima a pancia in giù e poi a pancia in su.

L’unico tattoo che si riesce però a intravedere è una piccola rondine, un vero e proprio classico ne mondo dei tatuaggi che Wanda ha deciso di posizionare inquietante quella che in molti descriverebbero come in “posizione Belen”. La showgirl moglie di Icardi ha infatti impresso il piccolo volatile ad altezza inguine, scelta sensuale ma, forse, anche sintomo di un tatuaggio da mantenere segreto.

Non è dato sapere quali siano stati gli eventuali altri soggetti ritratti ma quel che è certo è che le inquadrature svelano una Wanda Nara quantomai bollente sul suo profilo Instagram.

In forma smagliante e con un fisico quanto mai tonico e seducente non stentiamo a capire come mai le immagini abbiano già fatto tanto scalpore.

