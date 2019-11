Piccolo si sente male in strada: la tragedia al pronto soccorso

Un piccolo di soli tre anni è deceduto nel pomeriggio di oggi dopo aver accusato un malore in strada durante una passeggiata con la sua mamma.

Una tragedia che arriva da Genova: il bambino si è spento dopo essere stato ricoverato d’urgenza al pronto soccorso del Gaslini, famoso ospedale pediatrico della città ligure.

Il piccolo,secondo il racconto disperato della mamma , aveva avuto nei giorni scorsi la temperatura corporea molto alta.

Nella mattina di oggi la temperatura è scesa drasticamente e la donna e il bambino sono usciti per accompagnare il fratello più grande a scuola, nella zona di Sampierdarena. Mentre percorrevano il tragitto, il bambino si è sentito male ed è stato trasportato al pronto soccorso pediatrico dove è arrivato in condizioni gravissime e irreparabili.

Paola Calleri, pubblico Ministero, ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti e verrà eseguito un esame autoptico per capire cosa sia accaduto al bambino. I dottori, escludono che possa essere stato colpito da meningite. Il piccolo era in regola con i vaccini. Non si esclude nulla, nemmeno una malformazione congenita.

