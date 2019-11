Dieta pancia piatta , il segreto è evitare gli eccessi e i cibi che gonfiano. Una rapida guida a quello che ci fa bene per Natale.

La dieta per la pancia piatta è come il sacro Graal per arrivare al Natale in forma. Tutti la cercano ma molti non riescono a trovarla. In realtà non esiste una ricetta assoluta, ma piuttosto alcuni consigli per vivere bene e in salute. L’ideale è un regime alimentare equilibrato e ricco di fibre. Solo così infatti saremo in grado di sgonfiarci e ritrovare la vera regolarità intestinale.

La pancia gonfia, oltre agli eccessi alimentari, dipende anche dall’intestino pigro, dall‘accumulo di gas, da una vita troppo frenetica e disordinata. Ecco perché il primo segreto è quello di darci delle regole, sia negli orari che nelle abitudini. Eliminare o almeno ridurre il fumo e il consumo caffè può essere una buona base di partenza. Tutto questo va associato ad un‘attività fisica costante, ovviamente a seconda del tempo e degli spazi che possiamo avere.

Come fare quindi per ottenere una pancia piatta in un mese? Il primo passo è la dieta. Partiamo evitando alimenti a base di frumento e segale come pane, pasta e biscotti m a anche il couscous. Sono tutti cibi che fermentano nello stomaco e quindi lo gonfiano. Allo stesso modo diciamo no ai legumi come fagioli, ceci e lenticchie, ai fritti e agli insaccati. E cerchiamo anche di ridurre i latticini, pure quelli come mozzarella o stracchino che ci sembrano invece giusti.

La frutta? Quella ideale per la pancia piatta è, a seconda della stagione, banane, ananas, kiwi, melone, tutti gli agrumi, ma anche fragole e frutti di bosco. Stop invece, almeno nel periodo della dieta, a pere, mele, cachi, susine, albicocche e ciliegie.

Dieta contro la pancia gonfia, cosa portiamo in tavola?

Dopo aver visto cosa non conviene mangiare, analizziamo i cibi ideali nella dieta per la pancia piatta e sgonfia. In testa mettiamo il limone, che ha potere disintossicante e facilita le funzioni di stomaco, fegato e intestino. Inoltre aiuta a ridurre il senso di fame.

Utili a depurare l’intestino e quindi sgonfiare sono anche i cereali integrali, il pomodoro che è ricco di licopene e tutto il pesce azzurro. Tra le verdure puntiamo, anche qui guardando alla stagionalità, su zucche, barbabietole, fagiolini e lattuga. Ma anche melanzane, sedano e peperoni. Il problema è sempre la cottura, quindi evitiamo le fritture e le preparazioni troppo cariche. Allo stesso modo meglio passare oltre ai condimenti grassi come olio, burro e margarina. Al posto del sale puntate sulle erbe aromatiche, che daranno anche un gusto in più ai piatti.

Infine dovete bere tanto: almeno due litri di acqua al giorno anche sotto forma di tisane che sono drenanti e purificanti. E non saltate mai i pasti. Anzi, oltre ai tre principali ricordatevi di intervallare la giornata con un paio di spuntini a base di frutta.

