Alessandro Graziani: “Serena Enardu? Sto rispettando i suoi tempi”

Il tentatore di Temptation Island Vip, Alessandro Graziani, svela la verità sul suo rapporto con Serena Enardu: “sto rispettando i suoi tempi”.

Alessandro Graziani svela la verità sul suo rapporto con Serena Enardu. Il tentatore di Temptation Island Vip che ha legato con l’ex fidanzata di Pago durante la permanenza nel villaggio dell’amore, ha vuotato il sacco in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

Alessandro Graziani: “io e Serena Enardu ci sentiamo spesso, ma rispetto i suoi tempi”

Tra Alessandro Graziani e Serena Enardu, sin dai primi giorni di permanenza nel villaggio di Temptation Island Vip c’era un feeling speciale che sta portando entrambi a sentirsi con frequenza. Nonostante i rumors si un presunto fidanzamento, Alessandro e Serena, per il momento, sono solo amici.

“A questa domanda ho preferito non rispondere fino a oggi perché non reputo che sia arrivato il momento di poter definire il nostro rapporto. La verità è che io e Serena ci stiamo sentendo con frequenza, ma per ora non c’è nulla di definito. Il nostro legame, però, ha sicuramente dimostrato di andare altre il contesto che abbiamo vissuto confermando quella sintonia che appartiene a due persone che si capiscono indipendentemente dalla situazione che vivono. Subito dopo la fine del programma ci siamo avvicinati tanto perché, sentendomi responsabile della situazione difficile che Serena stava vivendo ho voluto starle accanto al massimo delle mie possibilità”.

Alessandro, tuttavia, non nasconde che vorrebbe portare avanti la conoscenza cominciata nel villaggio:

“Mi piacerebbe vederla, passare del tempo con lei, perché insieme siamo stati bene e sono sicuro che avendola vicino riprovereì quelle emozioni. Ma so che questo non è il momento e, adesso, è giusto rispettare i suoi tempi”.

L’ex tentatore, infine, spende delle bellissime parole per l’ex fidanzata di Pago, a sua volta accostato alla tentatrice Federica Spano.

“Penso che sia una donna coraggiosa, che sa ciò che vuole e che come tutte le persone, di fronte alla possibile fine di un rapporto così importante, preferisce tentare il tutto per tutto per salvarlo. Non si è mai messa maschere: quella che io ho conosciuto nel villaggio è la stessa che vivo oggi. Vedo una mamma, una donna che ha voglia di essere felice, di togliersi delle soddisfazioni e che sa essere anche molto dolce. La nostra differenza d’età, per me, è solo un numero: tutto dipende da come spendi il tempo che hai vissuto. Credo che anche Serena in me abbia visto una persona matura, perché non credo si sarebbe mai fermata solo all’aspetto fisico”.

