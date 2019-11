Ambra Angiolini presenta la figlia Jolanda, web impazzito: “uguali”

Ambra Angiolini presenta sui social la figlia Jolanda, nata dall’amore con Francesco Renga e il web impazzisce: “uguali e bellissime”, foto.

Ambra Angiolini presenta la figlia Jolanda su Instagram e fa impazzire i fans. L’attrice, infatti, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la prima foto in cui mostra il viso bellissimo e sorridente della sua primogenita, nata dall’amore con Francesco Renga. Per mamma e figlia sono così arrivati tantissimi like e complimenti.

Ambra Angiolini e la prima foto su Instagram con la figlia Jolanda: “abito in via del suo sorriso”

“Abito in via del suo sorriso e credo di volerci restare per sempre”, scrive Ambra sotto la foto in cui si gode un momento con la sua piccola donna che sta crescendo troppo in fretta. Sorridente, capelli scuri e due occhi luminosi, Jolanda Renga ha conquistato tutti i fans della sua mamma che si sono complimentati per la sua semplicità e purezza. impossibile, poi, non notare la somiglianza tra madre e figlia al punto che in molti commentano con un “uguali”.

“Bellissime tutte e due, senza trucchi o artifici. Dì a tua figlia che rimanga sempre così..limpida”, “Siete di una bellezza imbarazzante e disarmante!!!!”, “sembrate sorelle”, “che bella che è! Stessi occhi e stesso sorriso furbetto di sua madre”, “Ha preso il bello di papà e di mamma”, scrivono i fans della Angiolini.

Per amore dei figli, dopo la fine dell’amore con Francesco Renga, Ambra ha scelto di restare a vivere a Brescia come ha spiegato lei stessa ai microfoni di Verissimo:

“Continuo a vivere a Brescia perché mi sembrava un modo intelligente per evitare di avere un contrasto forte in un momento della vita in cui è già difficile mantenere la calma. È stata una scelta che rifarei. Chiaramente mi ha messo nelle peggiori condizioni, perché frequentare gli stessi luoghi, ma vivendoli in maniera diversa è stata una cosa complicata. Oggi però – aggiunge – sono felice perché abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere e abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore. Siamo sereni anche perché Francesco è un uomo divertente: mi fa ridere anche quando non c’è niente da ridere. Gli voglio un bene infinito”.

