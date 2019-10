Francesco Renga, ultimo ospite di questa puntata di Domenica In, ha raccontato a Mara Venier un aneddoto sulla sua ex Ambra Angiolini.

Francesco Renga ha concluso la puntata di Domenica In di oggi. Il bel cantante si è aperto con Mara Venier come non mai, raccontando numerosi aneddoti sulla sua vita.

In particolare, Francesco ha svelato alla simpatica conduttrice un retroscena sulla sua ex compagna Ambra Angiolini, raccontando una curiosità che soltanto pochi intimi conoscono.

Domenica In: Francesco Renga parla di Ambra Angiolini

Francesco Renga ospite a Domenica In ha presentato il suo ultimo tour, raccontando come nel processo creativo di ogni canzone ci sia dentro la mancanza di sua madre, che è scomparsa prematuramente.

Mara Venier ha mostrato sul piccolo schermo degli italiani uno scatto che immortala sua madre quando era ancora giovane, in una bellissima foto in bianco e nero. Renga ha svelato che sua figlia maggiore, nonostante tutti dicano che lei sia la fotocopia di Ambra Angiolini, somiglia molto a sua madre. Tant’è, che manco a farlo apposta, porta il suo stesso nome: Jolanda.

“Vorrei dirlo qui per la prima volta”, ha specificato il cantante. “Tutti mi dicono che mia figlia somiglia alla mamma, Ambra Angiolini, e invece no. E’ tutta mia mamma, la fotocopia”, ha ironizzato Francesco, svelando un retroscena di cui ancora nessuno era a conoscenza.

La coppia, Ambra e Francesco sono in ottimi rapporti, ha sempre deciso di non esporre mai in prima linea i loro figli, proteggendo la loro privacy e la loro vita di tutti i giorni. Renga è tornato a parlare di sua madre, affermando che per la sua morte ha sofferto tanto e che, in maniera quasi involontaria, ritrovava la sua essenza in ogni sua canzone.

Francesco ha parlato anche dei suoi progetti futuri, raccontando che sarà in tour per due mesi, per un totale di 50 date. Chissà se durante queste lunghe date il nuovo amore di Francesco Renga lo raggiungerà in uno degli spettacoli.

