Carlo Conti piange a Domenica In: il ricordo della mamma scomparsa

Carlo Conti è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. Durante l’intervista, il presentatore si è commosso ricordando la mamma scomparsa.

Mara Venier ha festeggiato il suo compleanno in compagnia del suo amato pubblico, avendo tra gli ospiti uno dei conduttori più famosi del piccolo schermo degli italiani: Carlo Conti.

Carlo, durante l’intervista con la zia più famosa d’Italia, si è commosso ricordando la scomparsa di sua mamma avvenuta nel 2012. Conti, come dichiarato durante la diretta, aveva un legame molto forte con sua madre. La donna era il punto fermo della sua vita.

Il presentatore di Tale e Quale Show, intervistato da Mara Venier a Domenica In, si è commosso ricordando la scomparsa di sua madre, morta nel 2012.

Carlo era molto legato a sua madre, sia perché era diventato un punto fermo della sua vita sia perché la donna ha dovuto fargli da padre e da madre visto che suo marito è scomparso quando il conduttore aveva soltanto 18 mesi.

Nonostante sia passato qualche anno, è ancora una ferita aperta nel cuore di Conti che teneramente si commuove vedendo una delle ultime foto che aveva scattato con sua madre.

Carlo Conti ha pianto a Domenica In ricordando sua madre che purtroppo non c’è più. Oltre alle lacrime di tristezza, però, ci sono state anche lacrime di gioia. Conti ha fatto una dedica alla moglie, affermando che lei e nessun’altra è la donna della sua vita e che non potrebbe essere più che felice di averla al suo fianco.

Un’intervista intensa, bella e inaspettata che ha commosso anche i telespettatori del piccolo schermo di Rai 1. A Domenica In, negli studi dedicati a Fabrizio Frizzi, non poteva mancare il ricordo per il collega prematuramente scomparso.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi è ancora vivo nel cuore del conduttore, con cui non solo ha condiviso con Frizzi attimi di vita quotidiana ma anche professionale. I due realizzarono anche per la Rai uno spot in cui giocano a scambiarsi i consigli da papà, visto che all’epoca delle riprese erano da poco nati i loro rispettivi figli.

