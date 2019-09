Francesco Renga ritrova l’amore con Diana Poloni e posta la foto sui social, lo scatto è virale.

Dopo Ambra e Massimiliano Allegri, ecco Renga con la nuova fidanzata Diana Poloni. Il cantante e l’attrice, che si sono separati oramai tre anni fa, hanno trovato rispettivamente tempo e modo di rifarsi una vita: insieme condividono soltanto l’amore per i figli, Jolanda e Leonardo, il resto lo vivono altrove con al fianco nuove persone.

Se Ambra Angiolini è stata paparazzata, nel corso del recente passato, in più di un occasione con Massimiliano Allegri (ex allenatore della Juventus ancora a libro paga dei bianconeri, che gli hanno preferito Sarri), Francesco Renga – animale da palcoscenico – ha preferito mantenere massima riservatezza sulla relazione che conduce da qualche tempo con Diana Poloni: la donna, del resto, non fa parte del mondo dello spettacolo. Lavora nella ristorazione, a Brescia, comfort zone di Renga che non intende lasciare mai.

Renga con la nuova compagna: ecco la prima foto sui social



Tanta discrezione, dunque, per arrivare al primo scatto social: la foto su Instagram ritrae il cantante che tenta di ballare con la sua dolce metà. “Balliamo – scrive Renga in didascalia – in realtà mi muovo a tempo di musica sul palco, ma all’inizio del tour manca ancora un mesetto. Così mi alleno un po'”. I due sembrano molto affiatati, complici e sereni.

Lo stesso vale per Ambra Angiolini e Allegri che si godono i frutti di un amore consolidato: c’era inizialmente un po’ di timore per la reazione che i rispettivi figli avrebbero potuto avere in merito alla ‘famiglia allargata’ che stava venendo a crearsi, ma Ambra ha spazzato via ogni dubbio: “La sconfitta di una separazione bisogna saperla metabolizzare”, dice.

Gli fa eco Renga, nel corso di una intervista rilasciata subito dopo l’addio con l’attrice: “I figli ci guardano, e capiscono molto di più di quello che tu credi, e soprattutto ti prendono a modello”. Pare tornata la quiete in casa Renga, strade diverse per mamma e papà, ma sempre con il cuore verso i pargoli. Lasciando spazio anche per l’affetto da dedicare ai nuovi amori, sotto la foto del cantante con la Poloni piovono cuori d’approvazione: il popolo social li ha ‘benedetti’, ora si può davvero guardare avanti e scrivere un’altra pagina della loro storia. Magari lui con una canzone, dedicata alla sua Diana, e lei con un film – “Allegri ma non troppo” – in omaggio al suo Max. Niente è impossibile.

