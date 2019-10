Mara Venier ha spiazzato la sua ospite Elena Santarelli, facendo un appello al pubblico di Domenica In prima di iniziare l’intervista di rito.

Mara Venier, tra gli ospiti di questa puntata di Domenica In, ha avuto modo di poter intervistare la showgirl Elena Santarelli, che ha presentato il suo primo libro Una mamma lo sa.

La zia più amata d’Italia, prima di iniziare la toccante intervista incentrata sul libro in uscita e sul difficile periodo vissuto da Elena a causa della malattia avuta dal suo bambino, ha fatto un appello al suo pubblico chiedendo di ascoltare bene ciò che sta per dire loro prima di andare sui social e a fare le critiche di rito.

Mara Venier difende Elena Santarelli a Domenica In

Mara Venier, prima di iniziare la sua intervista, ha chiarito che tutto il ricavato del libro pubblicato dalla sua ospite andrà in beneficenza.

Elena Santarelli a Domenica In ha chiarito anche che lei è apparsa in trasmissione a titolo completamente gratuito, soltanto per far conoscere la storia del suo bambino, e quella di tanti altri nella stessa situazione, e per fare in modo che si possa finanziare la ricerca dei medici dell’ospedale di Roma.

“Ci tengo a specificarlo, perché purtroppo c’è tanta gente stupida”, ha esclamato Mara Venier in diretta. “Ve lo dico, così ci pensate due volte prima di andare sui social a scrivere cavolate che fanno soltanto stare male alla gente. Elena non ha lucrato su questa storia”.

Elena Santarelli è crollata dopo la guarigione di suo figlio, in quanto è stato un percorso lungo e difficile che ancora oggi continua. Tant’è che la showgirl ha ammesso di aver bisogno di aiuto per riprendersi completamente dal periodo buio che ha dovuto affrontare a causa della malattia di suo figlio Giacomo.

Mara Venier ha mostrato anche al pubblico di Domenica In il momento in cui Elena Santarelli ha pianto quando ha avuto tra le mani la prima copia del suo libro, di cui il ricavato andrà interamente in beneficenza.

