Serena Enardu: “stavo con un narcisista, poi diventato un cesso”

Serena Enardu risponde alle domande dei fans su Instagram e, dopo aver svelato che reazione ha avuto il figlio Tommy di fronte alla sua partecipazione a Temptation Island Vip, lancia una bordata sull’ex.

Serena Enardu: “Ho avuto una storia con un narcisista… il più patologico del mondo. Poi è diventato un cesso, però allora era veramente patologico”

Schietta e sincera, Serena Enardu ha deciso di soddisfare la curiosità delle persone che la seguono su Instagram rispondendo a qualche domanda. Dopo aver ribadito che non parlerà più della sua vita privata dopo le critiche ricevute per la sua avventura nel villaggio di Temptation Island Vip al termine della quale ha deciso di chiudere la storia con Pago, Serena ha svelato come ha reagito il figlio di fronte alla sua decisione di partecipare al programma dell’amore.

“Lui l’ha presa benissimo, anzi forse è quello che ha capito di più il mio percorso lì dentro. Mi ha anche alleggerito in molte situazioni”, ha spiegato l’ex tronista che, sulla possibilità di avere un secondo figlio, ha detto – “Non lego l’amore ad avere un secondo figlio. Tempo fa l’avevo desiderato, avrei voluto fare l’inseminazione ma qui in Italia non è possibile per i single”.

La Enardu, poi, ha spiegato di essersi rimboccata le maniche di fronte a periodi non particolarmente fortunati: “Sì ho cercato soluzioni, sempre, per risolverli. Mi sono venute in mente le cose più pazzesche e le ho fatte. E li ho superati benissimo”,

Serena, poi, ha chi le che chiesto se abbia mai avuto una storia con un narcisista, ha risposto:

