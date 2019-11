Serena Enardu fidanzata con il tentatore Alessandro? Dopo settimane di silenzio, parla lui e svela tutta la verità sul suo rapporto con l’ex di Pago.

Serena Enardu si è fidanzata con il tentatore Alessandro? Senza telecamere, tra Serena e Alessandro si sono innamorati? Cos’è successo tra i due dopo la fine di Temptation Island Vip? Dopo essere rimasto in silenzio a lungo, oggi, a parlare, è proprio l’ex tentatore del programma dell’amore.

Alessandro Graziani rompe il silenzio su Serena Enardu: “tempo al tempo”

Alessandro Graziani, il tentatore di Temptation Island Vip, ha sempre evitato di parlare di Serena Enardu, ma nelle scorse ore, ha deciso di rispondere alle domande dei fans attraverso la nota funziona di Instagram. Nel dare il via al gioco, però, ha lanciato un avvertimento ai followers. “Fammi una domanda (non su voi sapete chi)”, ha scritto. Tuttavia, le domande su Serena sono arrivate puntuali. a chi gli ha chiesto se ci sia qualcosa tra lui e la Enardu, Alessandro ha risposto: “tempo al tempo”.A chi, invece, gli ha chiesto se il suo cuore, batta per qualcuno, ha risposto: “Diciamo che fortunatamente batte”ò

Anche Serena Enardu è tornata a parlare e lo ha fatto sui social svelando ai fans cosa sta accadendo in questo momento della sua vita. “Ho bisogno di risistemare tutto in questa nuova vita e non è facilissimo, ma non è neanche difficile. Ci sono giorni in cui non ho voglia di fare niente e giorni in cui ho l’energia a palla”, spiega Serena che, sul suo dimagrimento, aggiunto – “Vi assicuro che sto mangiando e che sto bene. Quello che mi è successo è stato sicuramente uno stravolgimento della mia vita. Bisogna quindi avere un po’ di pazienza, in tutto. Bisogna anche vivere momenti di smarrimento come quello che sto vivendo io ora. Però non voglio farmi mangiare da ciò”.

Oltre ai rumors sul presunto ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan, dunque, non si place il gossip su Alessandro e Serena.

