Emma Marrone, grande gioia dopo le lacrime: “mi godo tutto fino in fondo”

Emma Marrone non sta nelle pelle: dopo la grande paura per il ritorno della malattia, sorride e sfoggia la felicità del momento. “Me la godo tutta”.

Emma Marrone non nasconde la sua grande gioia. Dopo aver affrontato la paura per il ritorno della malattia, la cantante salentina si è rialzata ricominciando a fare ciò che la rende felice ovvero cantare. Quello di Emma è stato un ritorno in grande stile che i fans stanno apprezzando regalando alla propria beniamina un traguardo importante.

Emma Marrone al settimo cielo: “non ho mai dato nulla per scontato, ora mi godo il primo posto di Fortuna”

Fortuna, il nuovo album di Emma Marrone che, dopo l’operazione, ha deciso di tornare subito in scena, è il disco più venduto e la cantante salentina non nasconde la sua grandissima gioia.

“La gioia che provo è infinita. Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita e questo primo posto me lo godo fino in fondo. Grazie FORTUNA sei appena nato e mi stai ripagando di tutte le fatiche e le notti passate in bianco”, ha scritto la cantante sfoggiando il più bello dei sorrisi.

La Marrone, poi, ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicine nella realizzazione del suo nuovo e bellissimo album. “Grazie alla mia famiglia @polydoritalia per il sostegno!!

Grazie a @dardust @lucamattioni @elisatoffoli @andrea_ringo_rigonat @frenetico @orang3fsu e a tutti gli autori e i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco.

Un bacio sul cuore a @vascorossi un grazie speciale a @marsonaudio

Grazie a tutti gli amici di @friendsandpartners

E alla mia @verocorno e @talofaro

Grazie a chi come me ama FORTUNA!

E a tutte le persone che mi hanno scelta❤️

Vi amo”.

Emma, poi, in un precedente post, aveva ringraziato tutti i suoi fans che sta incontrando nelle tappe dell’instore tour di Fortuna. Per il momento, non sono previsti concerti e gli instore sono l’unica occasione per stare con il suo pubblico.

“Sono molto contenta.

Stiamo trascorrendo delle giornate indimenticabili.

Sono contenta perché amate FORTUNA.

Sono contenta perché questo nuovo modo di “incontrarci” in giro per l’Italia vi piace tantissimo.

Grazie davvero di cuore a tutti!!

W la musica! W FORTUNA!

I love you”.

