Bianca Guaccero single: “ecco come dev’essere l’uomo che amerò”

Bianca Guaccero single: la conduttrice di Detto Fatto svela come dev’essere il suo uomo ideale e quali caratteristiche deve avere per conquistarla.

Bellissima e ufficialmente single. Mamma della piccola Alice, nata dal matrimonio con l’ex marito Dario Acocella, Bianca Guaccero, ai microfoni del settimanale Oggi, conferma di non aver ancora trovato un nuovo compagno. Bianca, però, non chiudere le porte all’amore e svela quali caratteristiche deve avere un uomo per farla innamorare.

Bianca Guaccero: “sono single. Voglio un uomoconsapevole e risolto, capace di mettersi in discussione”

Nelle ultime settimane, il nome di Bianca Guaccero è stato accostato a quello di Fabrizio Moro con cui, però, c’è solo un’amicizia. La conduttrice di Detto Fatto, al settimanale Oggi, ha confessato di essere single.

“Ebbene sì, sono ancora single – ha rivelato al settimanale Oggi – […]Ma, quando hai alle spalle matrimonio finito, ne deve valere davvero la pena. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio”.

“Cerco una persona consapevole e risolta, capace di mettersi in discussione – ha spiegato l’attrice e conduttrice. I rapporti finiscono quando l’altro non riesce a superare i suoi limiti”. Consapevole di quali siano i suoi, Bianca spiega di essere maturata con il tempo e l’esperienza. “Avevo la mania di avere tutto sotto controllo, per insicurezza. Ho scoperto che è bello lasciarsi andare. Trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”, ha ammesso.

Bianca ha anche parlato delle critiche che riceve per il fisico. In tanti, infatti, l’accusano di essere troppo magra. A tal proposito, l’artista pugliese dice: “Quando partecipavo a Tale e Quale show mi hanno scritto: ‘Fai schifo, vai in una clinica per l’anoressia’. Io non rispondo mai, ma quella volta lo feci – ha spiegato lei – . ‘Se fossi stata veramente anoressica, una cosa del genere mi avrebbe aiutata?’. Non sono eccessivamente magra, sono mediterranea: seno piccolo e fianchi abbondanti […]ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho le tette piccole, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli”.

