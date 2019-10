Bianca Guaccero ha avuto un flirt con Fabrizio Moro? La conduttrice di Detto Fatto si svela e racconta tutta la verità sul gossip.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro hanno avuto un flirt? A tirare fuori nuovamente l’argomento è stato Jonathan Kashanian che, a Detto Fatto, ha rispolverato il gossip secondo cui l’attrice e conduttrice pugliese avrebbe avuto una storia con il cantautore romano. A scatenare i rumors è stato il duetto che Bianca e Moro hanno realizzato sulle note della canzone “E’ solo amore” che Fabrizio Moro ha pubblicato nell’album Pace. Sarà vero? La Guaccero ha approfittato della domanda di Jonathan per svelare tutta la verità.

Bianca Guaccero: “io e Fabrizio Moro siamo solo amici”

Cosa c’è, dunque, tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro? Il duetto musicale è stato galeotto per il cantante e la Guaccero che recentemente ha risposto alle critiche di chi la considera troppo magra? A rispondere a tutte queste domande è stata la stessa attrice e cantante pugliese che, al pubblico di Detto Fatto ha svelato di avere semplicemente un rapporto d’amicizia con Fabrizio Moro che a Verissimo ha lanciato un messaggio ad Emma Marrone.

“Nessun flirt”, ha dichiarato Bianca Guaccero non nascondendo l’imbarazzo nell’affrontare tale argomento. “Vi spiego la storia di quella canzone. L’abbiamo cantata insieme perché doveva essere la colonna sonora del film In punta di piedi, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora ma Fabrizio l’ha inserita nell’album Pace. Oggi io e Fabrizio siamo amici, ci sentiamo”, ha aggiunto.

Nessun flirt, dunque, tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro che, attualmente, sarebbero entrambi single. Bianca ha chiuso il suo matrimonio mentre il cantautore romano ha detto addio alla compagna Giada, mamma dei suoi due figli, Libero e Anita.

