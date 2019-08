Bianca Guaccero troppo magra? Stanca delle critiche, l’attrice e conduttrice di Detto Fatto risponde con una foto super sexy, video.

In attesa di tornare in tv con la nuova stagione di Detto Fatto, Bianca Guaccero si sta godendo l’estate nella sua meravigliosa Puglia mostrandosi in tutto il suo splendore. Bellissima e con un fisico mozzafiato, l’attrice e conduttrice pubblica spesso foto in cui si mostra in bikini. Oltre ai complimenti, però, riceve anche critiche da parte di chi la accusa di essere troppo magra.

Bianca Guaccero: “troppo magra? No, ho il seno piccolo e il sedere grande”

Bianca Guaccero che, oltre a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata, si allena molto, stanca di ricevere critiche per il proprio fisico, ha così voluto dimostrare il contrario pubblicando una foto in cui mostra il lato B che è perfettamente in salute.

“Questa foto la dedico a chi dice che sono troppo magra. Non avere seno, a volte, fa sembrare una donna esageratamente magra, ma io, invece, sono solo mediterranea, seno piccolo e fianchi abbondanti! Questa è la risposta per tutti coloro che badano all’estetica piuttosto che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica. A me, sinceramente, non me ne frega un’emerita cippa lippa. Ho il sedere grande e il seno piccolo… E quindi? Sono fleice così perchè sto bene. Non fuori, ma dentro”, ha scritto su una foto in cui si mostra in tutta la sua bellezza.

Bianca, poi, in una successiva storia pubblicata su Instagram, ha anche spiegato il motivo che l’ha spinta a replicare alle critiche con una foto del lato B.

Bianca aveva già precedentemente replicato alle critiche rispondendo ai tanti commenti che è solita leggere sotto le sue foto. “Le repliche di Capri risalgono al 2005, avevo 24 anni. Adesso ne ho 38, si cambia nella vita, si perdono i tratti più paffuti della giovinezza e si hanno dei ritmi decisamente diversi. Io mi alleno, mangio molto e non rinuncio a nulla. A volte si critica chi è più in carne e in egual misura chi è più magro. Credo che se ognuno di noi dichiara di stare bene con se stesso, questo dovrebbe bastare a chi guarda e giudica per provare qualche vota ad accettare la diversità e la feicità altrui. Grazie”, aveva scritto.

