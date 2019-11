Regali di Natale fai da te: hot chocolate candle -VIDEO

Un’idea davvero originale per un regalo di Natale fai da te, una hot chocolate candle, una tazza di cioccolata calda molto originale.

Se siete delle amanti dei regali di Natale fai da te, non potete perdere questa bellissima ‘Hot chocolate candle’ una candela in tazza decorata in modo davvero creativo ed originale. Una tazza di cioccolata calda da accendere e che profumerà di cacao tutto l’ambiente, o semplicemente potrà essere messa su un mobile come elemento decorativo. Scopri come fare delle ballistiche effervescenti e sali da bagno da regalare a Natale.

Come realizzare una hot chocolate candle, il video tutorial

Per realizzare la hot chocolate candle, avrete bisogno di:

cera di soia o cera d’api o delle candele da sciogliere

polvere di cacao

stoppino per candele

decorazioni natalizie in pasta di mais o in cera

confettini colorati

tazza a tema natalizio

Dopo aver messo la cera da sciogliere nella tazza, inserirla pochi secondi nel forno a microonde. Poi colorare la cera con del cacao in polvere. Inserire lo stoppino e lasciar solidificare. Poi aggiungere della cera ammorbidita sopra per creare l’effetto panna montata. Decorare il tutto con dei confettini colorati e delle decorazioni a tema natalizio. Confezionare la tazza con del nylon trasparente.

