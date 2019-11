Regali di Natale fai da te: ballistiche effervescenti e sali da bagno -VIDEO

Le ballistiche effervescenti ed i sali da bagno due pensieri di Natale perfetti da donare alle persone a cui vogliamo bene. Un regalo fai da te semplice ed economico ma di grande effetto.

I regali di Natale più graditi sono sempre o golosi oppure dispensatori di bellezza e relax e le ballistiche effervescenti ed i sali da bagno sono senza dubbio un compendio perfetto per un bagno rilassante e profumatissimo. Ecco come realizzare questi prodotti cosmetici in modo semplice, divertente ed economico. Se ami i regali di Natale beauty e fai da te, non perdere il barattolo delle soprese.

Come realizzare le ballistiche effervescenti e i sali da bagno, il video tutorial

Per realizzare le ballistiche effervescenti, avrete bisogno di:

120 grammi di bicarbonato di sodio

60 grammi di acido citrico

13 grammi di olio vegetale a scelta

1 cucchiaino di amido di riso o mais

colorante in polvere

oli essenziali o fragranza

stampi tondi

scatoline o bustine per confezionare

Per realizzare i sali da bagno effervescenti:

composto avanzato dalle ballistiche

sale fino

sale grosso

barattolo di vetro

Realizzare le ballistiche sarà semplice e divertente, basterà miscelare tutti gli ingredienti stando attenti a non far venire a contatto mai dell’acqua altrimenti il processo di effervescenza avrà luogo durante la preparazione. Una volta preparato il composto si dovranno realizzare delle sfere con lo stampo apposito oppure altre forme con degli stampi in silicone. Con il composto avanzato si potranno realizzare dei sali da bagno effervescenti, aggiungendovi del sale grosso ed un cucchiaino di sale fino. Non vi resta che guardare il video tutorial!

