Natale senza truffe alimentari? Segui il decalogo NAC

Natale senza truffe alimentari in tavola? Si può, seguendo il decalogo NAC: la qualità del “Made in Italy” nei prodotti che compriamo

decalogo NAC per i consumatori (Istock)

Siamo sempre più vicini al Natale e tra non molto ci aspettano grandi abbuffate; tavole imbandite di prodotti della tradizione natalizia, dal pandoro al panettone, passando per i prodotti tipici che ogni regione italiana porta in tavola alla vigilia di Natale e per tutte le feste. Ed è proprio in questo periodo che le truffe alimentari si fanno avanti. Sui banconi troviamo parmigiano reggiano di contrabbando, prosciutti che di italiano non hanno granché. Insomma, una vera e propria truffa, uno spreco alimentare che mira alla qualità del Made in Italy. Sempre più raffinati e difficili da scoprire, le imitazioni di prodotti nostrani sono tanti, troppi e acquistandoli si rischiano non solo una pessima qualità di quello che mangiamo, che già di per sé è un’eresia ma, soprattutto si rischia un crollo economico, del Made in Italy a favore di Paesi extracomunitari che lucrano sulle nostre produzioni artigianali di qualità. Come fare, dunque, per intervenire? Seguendo il decalogo NAC – (Nuclei Antifrodi Carabinieri).

Il decalogo NAC: mai più frodi alimentari in tavola

decalogo NAC per i consumatori (Istock)

Il Governo italiano, in particolar modo il Mipaaf – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per ovviare a inutili incomprensioni e fare chiarezza su molti degli aspetti che circondano le festività natalizie, ha stilato un decalogo a tutela dei cittadini. Si spiega anche e soprattutto come limitare gli sprechi alimentari e orientare il consumatore ad una spesa di qualità negli acquisti natalizi. Dunque, una linea guida che comunica in modo chiaro e sicuro come trascorrere il Natale in modo equilibrato, senza sprechi e con un occhio bilanciato al portafogli.

Il decalogo NAC, elaborato in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino e il Nucleo dei Carabinieri delle Politiche agricole, da una mano a tutti quei cittadini che vogliono passare le festività in modo sicuro sapendo davvero che quello che mettono in tavola è il vero Made in Italy agroalimentare senza frodi né sprechi.

A tal proposito l’ex Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Nunzia de Girolamo ha ringraziato il Nucleo antifrodi dei Carabinieri – NAC, sottolineando il duro lavoro che ogni giorno gli uomini e le donne del Comando svolgono sull’intero territorio nazionale per garantire un mercato agroalimentare italiano originale e genuino. L’ex Ministro ha concluso sottolineando che – Dare ai consumatori informazioni chiare e immediate per orientarsi negli acquisti è fondamentale, soprattutto nel periodo delle feste natalizie. Una corretta comunicazione contribuisce in modo determinante a fare una spesa consapevole e intelligente.

I nuovi controlli dei Nuclei Antifrodi Carabinieri hanno portato alla luce nuove frodi alimentari. Coinvolte 147 aziende ed attività commerciali, con falsi prodotti DOP/IGP come “Parmigiano Reggiano”, “Mozzarella di Bufala Campana”, “Cipolla di Tropea” e “Pecorino Toscano”. I controlli dei Carabinieri hanno coinvolto anche i principali mercati cittadini, la grande distribuzione organizzata e il circuito della ristorazione. Scoperti dunque dei prodotti falso “Made in Italy” e false evocazioni di marchi DOP, con sequestri pari a 4,5 tonnellate di prodotti e 7 aziende zootecniche per un giro di affari di 1.650.000 euro.

Se vuoi essere informato su tutte le novità del Natale, come organizzare il pranzo e la cena di Natale CLICCA QUI

I 10 consigli per il consumatore: Natale sicuro e di qualità

decalogo NAC per i consumatori (Istock)

Nel dettaglio, i consigli per il consumatore italiano stilati nel decalogo “Natale sicuro, di qualità e senza spreco” sono dieci e nell’ordine, vediamo:

Carta d’identità dei prodotti: al primo punto uno dei consigli più importanti tra tutti; si tratta della “Carta d’identità” dei prodotti alimentari. Quella etichetta che tutti gli alimenti devono assolutamente avere e che garantisce le migliori condizioni di conoscenza di un prodotto, cioè la loro origine.

al primo punto uno dei consigli più importanti tra tutti; si tratta della “Carta d’identità” dei prodotti alimentari. Quella etichetta che tutti gli alimenti devono assolutamente avere e che garantisce le migliori condizioni di conoscenza di un prodotto, cioè la loro origine. L’etichetta dei prodotti italiani: Il secondo punto si sofferma sui prodotti esteri i quali, come quelli italiani, devono avere la stessa etichetta informativa ove si stabilisce in modo chiaro la provenienza del prodotto stesso – in lingua italiana- e in particolar modo l’importatore e lo stabilimento di lavorazione nazionale.

Il secondo punto si sofferma sui prodotti esteri i quali, come quelli italiani, devono avere la stessa etichetta informativa ove si stabilisce in modo chiaro la provenienza del prodotto stesso – in lingua italiana- e in particolar modo l’importatore e lo stabilimento di lavorazione nazionale. Confezione del prodotto: Il terzo consiglio si basa sulla confezione del prodotto. Nel momento in cui il consumatore va ad acquistare un prodotto, deve fare attenzione alle confezioni e agli imballaggi, osservando se questi risultino integri e se alla sua apertura non fuoriescono gas strani o bollicine.

Il terzo consiglio si basa sulla confezione del prodotto. Nel momento in cui il consumatore va ad acquistare un prodotto, deve fare attenzione alle confezioni e agli imballaggi, osservando se questi risultino integri e se alla sua apertura non fuoriescono gas strani o bollicine. I marchi DOP, IGP, STG e BIOLOGICO: Il quarto punto indirizza il consumatore ad affidarsi esclusivamente alla lettura dei principali marchi di qualità previsti dall’Unione Europea come i marchi DOP, IGP, STG e “Biologico”.

Il quarto punto indirizza il consumatore ad affidarsi esclusivamente alla lettura dei principali marchi di qualità previsti dall’Unione Europea come i marchi DOP, IGP, STG e “Biologico”. L’igiene: Nel quinto consiglio troviamo il punto fondamentale dell’igiene al momento dell’acquisto. Ricordare a chi ci vende un qualsiasi prodotto alimentare di usare i guanti appropriati onde evitare l’insorgenza di eventuali contaminazioni batteriche, specie per i prodotti ortofrutticoli.

Nel quinto consiglio troviamo il punto fondamentale dell’igiene al momento dell’acquisto. Ricordare a chi ci vende un qualsiasi prodotto alimentare di usare i guanti appropriati onde evitare l’insorgenza di eventuali contaminazioni batteriche, specie per i prodotti ortofrutticoli. L’uso del cibo: I consigli che vanno dal sesto al decimo spiegano come usare il cibo che abbiamo scelto di mangiare e come evitare sprechi. Dunque parliamo ora dei “Consigli anti spreco alimentare”.

I consigli che vanno dal sesto al decimo spiegano come usare il cibo che abbiamo scelto di mangiare e come evitare sprechi. Dunque parliamo ora dei “Consigli anti spreco alimentare”. Quantità in accesso: Il sesto punto sottolinea di fare attenzione alle quantità in eccesso, valutando consapevolmente le giuste porzioni evitando così di sprecare cibo in eccesso.

Il sesto punto sottolinea di fare attenzione alle quantità in eccesso, valutando consapevolmente le giuste porzioni evitando così di sprecare cibo in eccesso. Programmare la spesa: Il settimo consiglio punta sulla programmazione della spesa natalizia, consigliando di preparare una lista con tutti i prodotti che serviranno ma tenendo in considerazione prima quelli che si hanno già in frigo e nella dispensa.

Il settimo consiglio punta sulla programmazione della spesa natalizia, consigliando di preparare una lista con tutti i prodotti che serviranno ma tenendo in considerazione prima quelli che si hanno già in frigo e nella dispensa. Controllare data di scadenza: L’ottavo punto dichiara che bisogna sempre fare attenzione alle date di scadenza affisse sui prodotti e valutare così la freschezza di ognuno di essi.

L’ottavo punto dichiara che bisogna sempre fare attenzione alle date di scadenza affisse sui prodotti e valutare così la freschezza di ognuno di essi. Rispettare la catena del freddo: Il penultimo punto, invece, indica di “rispettare la catena del freddo”, ovvero acquistare per ultimi i surgelati, usare le borse termiche e nel momento di congelamento degli alimenti, annotare sempre sul sacchetto da congelare, la data.

Il penultimo punto, invece, indica di “rispettare la catena del freddo”, ovvero acquistare per ultimi i surgelati, usare le borse termiche e nel momento di congelamento degli alimenti, annotare sempre sul sacchetto da congelare, la data. Donare il cibo in esubero: Per l’ultimo consiglio, il decimo, si è pensato ad un modo “sociale” di utilizzare gli alimenti, pensando a chi, purtroppo non è fortunato quanto noi. Rivolgendoci ad ONLUS o Organizzazioni Religiose riconosciute per donare il cibo in esubero che potrà far felice chi non può permettersi un cenone di natale all’altezza.

Tutti i suggerimenti messi a punto riconducono a un unico importante invito:leggere l’etichetta di un alimento. Il Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari invita alla collaborazione i cittadini, siano essi consumatori, che produttori o commercianti e invita pertanto chiunque a contattare il Numero Verde Antifrodi 800.020.320 per fornire qualsiasi segnalazione o richiedere chiarimenti in materia di sicurezza alimentare.

Potrebbe interessarti anche: >>>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI