La spesa per non sprecare cibo: Ecco come farla – VIDEO

La spesa biologica per non sprecare il cibo: Consigli su come farla nei migliori dei modi. Cosa è importante acquistare e in quante quantità – VIDEO

La spesa per non sprecare cibo è fondamentale saperla fare. Spesso (anzi quasi sempre) quando andiamo al supermercato acquistiamo prodotti alimentari più del dovuto, solo perché in quel momento ci appare “utile” farlo, ma non è così.

Leggi anche: Spreco alimentare? Perché intervenire è importante – VIDEO

Quando andiamo a fare la spesa dobbiamo renderci conto che acquistare cibo in abbondanza non è benefico per il Pianeta. Ma non solo per questo! Ecco quindi che diviene importante imparare a capire come deve essere fatta la spesa! Segui il video

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI