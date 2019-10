Spreco alimentare? Perché intervenire è importante – VIDEO

Spreco alimentare? Perché intervenire immediatamente è importante: tutte le informazioni sullo spreco alimentare e come diminuirlo – VIDEO

Lo spreco alimentare è, al giorno d’oggi, qualcosa di disastroso per il nostro Pianeta. Perché è importante intervenire prontamente? La risposta, prima di tutto è da attribuire ad una sostenibilità ambientale che oggi risente molto dell’inquinamento atmosferico

In Italia ognuno di noi spreca 65 kg di cibo pro-capite l’anno, principalmente per comportamenti sbagliati nel consumo in casa e al ristorante. Questo è inammissibile per un Paese civile ed ecco perché è fondamentale fare qualcosa ora!

