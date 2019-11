Massimo Boldi è stato ospite a Domenica In. Durante il corso della sua ospitata, l’attore si è commosso ricordando sua moglie Marisa.

Massimo Boldi è stato uno degli ospiti di questa prima puntata del mese di Domenica In. L’attore, durante la lunga intervista concessa a Mara Venier, si è commosso ricordando sua moglie Marisa, scomparsa qualche anno fa.

Oltre alle lacrime legate ai ricordi del passato, l’ex braccio destro di Christian De Sica ha sorriso guardando un video messaggio che le sue figlie hanno appositamente realizzato per lui.

Massimo Boldi piange durante la diretta di Domenica In

Massimo Boldi è stato uno degli ospiti di questo nuovo appuntamento di Domenica In. L’attore è stato preceduto poco prima da Fiorello, che ha fatto una sorpresa a Mara Venier presentandosi in studio senza nessun tipo di preavviso.

L’ex braccio destro di Christian De Sica ha mostrato al pubblico del piccolo schermo un lato completamente inedito di sé, un lato dolce e sensibile, vulnerabile, che probabilmente per molto tempo ha tenuto nascosto.

Massimo Boldi ha pianto a Domenica In vedendo alcune clip che lo ritraevano al fianco di sua moglie Marisa, scomparsa qualche anno fa, che ha lasciato un grande vuoto dentro di lui.

Massimo Boldi ha confidato che con sua moglie c’era un rapporto particolarmente complice. Tant’è che lo sosteneva in ogni occasione. Anche quando, come ha raccontato da Teo Teocoli la scorsa settimana, in un anno fece ben 12 cause che tra l’altro perse tutte.

L’atmosfera si è leggermente alleggerita quando Mara Venier a Domenica In ha mostrato al suo ospite un video messaggio realizzato appositamente per lui dalle sue tre figlie. Le ragazze, oltre a salutare il loro papà, si sono raccomandate con la zia più amata d’Italia di trattarlo bene.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda gossip, programmi tv e reality e i suoi concorrenti CLICCA QUI!

Leggi anche:

Domenica In, Gabriel Garko spiega tutto: cosa c’è con Gabriele Rossi?

Carlo Conti piange a Domenica In: il ricordo della mamma scomparsa

Francesco Renga ospite a Domenica In: l’aneddoto su Ambra Angiolini