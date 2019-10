Mara Venier: Teo Teocoli fa una gaffe in diretta a Domenica In

Mara Venier ha ospitato l’attore e imitatore Teo Teocoli, che durante la diretta di Domenica In ha messo in imbarazzo la conduttrice.

Mara Venier, nel corso della diretta di oggi, ha ospitato Teo Teocoli a Domenica In. L’intervista, come tradizione della zia più amata d’Italia, ha ripercorso i momenti più importanti della carriera dell’attore.

Il tutto ovviamente è avvenuto con qualche gaffe che hanno messo in evidente imbarazzo la conduttrice del primo canale. Teo Teocoli ha fatto non pochi riferimenti alla sua vita passionale, imbarazzando Mara ma divertendo il pubblico in studio che non ha potuto fare a meno di ridere alle battute dell’attore.

Domenica In: la gaffe di Teo Teocoli con Mara Venier

Mara Venier ha introdotto Teo Teocoli facendolo cantare un simpatico omaggio a Lucia Bosè, che aveva occupato la poltrona degli ospiti poco prima. Il comico ha affermato che durante il numero canoro realizzato per la sua collega, ha sudato come non mai. Il sangue avrebbe raggiunto ogni parte del suo corpo, tranne una zona specifica.

“Mara, il sangue è andato ovunque”, ha spiegato Teo. “Tranne lì, è tutto moscio!” ha continuato il comico. Mara Venier imbarazzata a Domenica In ha subito cercato di cambiare argomento, sempre con il sorriso sulle labbra, a causa dell’orario in cui va in onda il suo programma. Ma le gaffe di Teo Teocoli non sono finite qui.

Il comico ha affermato che da qualche anno non è solito fare il frontman nudo a teatro in quanto ora sarebbe più dura che mai sostenere un certo tipo di performance.

“Sempre là vuoi andare a parare” ha replicato Mara Venier. Una puntata difficile, in parte, quella di oggi; visto che la Rai qualche ora fa ha bloccato l’ospitata della Prati, che sarebbe dovuta ritornare in puntata per terminare, si sperava, una volta e per tutte la saga legata alla storia, fantasma, di Mark Caltagirone, ma il tutto è stato bloccato e Mara ha dovuto lavorare nuovamente alla scaletta del programma.

Nonostante la difficoltà, Mara ha realizzato una puntata ricca di emozioni, proprio come quelle provate settimana scorsa con la storia di Elena Santarelli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Leggi anche:

Carlo Conti piange a Domenica In: il ricordo della mamma scomparsa

Barbara d’Urso: “Non ho litigato con Mara Venier, era solo gossip”-VIDEO

Francesco Renga ospite a Domenica In: l’aneddoto su Ambra Angiolini