Dieta chetogenica: ecco come perdere per dimagrire 10 kg in 21 giorni. Scopri il menù!

Tutte noi donne vogliamo avere un corpo da urlo: pancia piatta, le gambe snelle e niente maniglie dell’amore. Il rimedio ideale per eliminare il grasso addominale è quello di combinare una corretta alimentazione ad una costante attività fisica. Inoltre ricordiamo quanto sia importante bere ogni giorno almeno due litri di acqua al giorno

Quindi per ritrovare il vostro peso ideale oggi abbiamo deciso di proporvi la dieta chetogenica che si basa sulla riduzione dei carboidrati e l’assunzione di pesce, carne, formaggi e uova. Tuttavia prima di seguire la dieta o fare qualsiasi cosa ricordiamo e consigliamo di consultare il proprio medico curante per evitare di mettere a rischio la vostra salute.

Dieta chetogenica: il menù settimanale

La dieta chetogenica può far dimagrire velocemente di 3 chili in una settimana ed è stata presa dal sito quotidianodiragusa.com. Ma vediamo come funziona la dieta chetogenica dei 21 giorni e cosa si mangia in un esempio di tre giorni.

Lunedì: colazione con uno yogurt, 40g di frutta secca e una fonte proteica, come 50 g di prosciutto crudo. Spuntino: frutta secca, ad esempio noci.Pranzo: pesce bianco, come il merluzzo, accompagnato da verdure cotte al vapore e un frutto.Merenda: frutta secca. Cena: carne di pollo da accompagnare con mix di verdure a foglia larga da condire con olio o burro.

Martedì: colazione con latte parzialmente scremato più un piccolo panino, meglio se ai cereali, con prosciutto cotto. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: pesce magro, come il polpo, con verdure a scelta e una mela.Merenda: uno yogurt magro.Cena: carne di vitello, spinaci al vapore.

Mercoledì: colazione con un panino ai cereali con bresaola e del formaggio magro. Spuntino: 5 noci. Pranzo: hamburger magro cotto alla griglia, insalata di pomodori e rucola. Merenda: un pezzo di parmigiano.Cena: due uova sode con melanzane grigliate più una pera.

Giovedì: colazione con una spremuta d’arancia o succo di frutta più cereali integrali. Spuntino: due gallette di riso con un velo di miele.Pranzo: formaggio magro con insalata di pomodori. Merenda: un frutto a scelta.Cena: zuppa di legumi.

Venerdì: colazione con un tè verde e due fette biscottate con prosciutto cotto. Spuntino: 5 mandorle.Pranzo: pesce bianco accompagnato da mix di verdure e una mela.Merenda: un pezzo di parmigiano.Cena: carne di vitello con insalata più un frutto.

Sabato: colazione con uno yogurt magro e 4 fette biscottate. Spuntino: un frutto a scelta. Pranzo: salmone e verdure a scelta. Merenda: un frutto a scelta.Cena: carne di tacchino, insalata e un arancio.

Domenica: colazione con cereali integrali e succo di frutta. Spuntino: un tè verde. Pranzo: riso con verdure e zucchine grigliate.Merenda: un pezzo di parmigiano.Cena: carne di tacchino cotta ai ferri più verdure a scelta e una pera.

