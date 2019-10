Dieta per snellire le cosce, le feste non sono più un incubo

Portarsi avanti con il lavoro prima delle feste è possibile e questa dieta per snellire le cosce lo dimostra in maniera concreta.

Se il Natale è un incubo, dobbiamo giocare d’anticipo. E una dieta per snellire le cosce, in vista dei pranzi e delle cene che ci aspettano durante le prossime feste è davvero un toccasana. Agire prima, per non avere rimorsi dopo, è questo il segreto.

Questa dieta per snellire le cosce, uno dei punti più delicati perché lì si accumula buona parte dei grassi, ottiene un doppio risultato. Da una parte rende più toniche le nostre gambe. Dall’altra parte permette di perdere almeno due o tre chili nei punti giusti. Così potremo metterci a tavola senza troppi pensieri. In più sappiamo che a feste ultimate, questo regime alimentare potrà tornare a farci compagnia.

Il primo segreto per diminuire il volume delle cosce a tavola è quello di ridurre il sale nel cibo oppure eliminarlo del tutto. Colpa del sale infatti se aumenta la ritenzione di liquidi e quindi se il, nostro fisico non risponde come vorremmo.

Per lo stesso motivo dobbiamo dire no ai formaggi stagionati e agli insaccati. Sono certamente gustosi, fanno parte di solito della nostra alimentazione quotidiana, ma questa volta lasciamoli da parte. Al posto dei formaggi stagionati vanno benissimo i formaggi freschi, a cominciare dalla crescenza, dallo stracchino, dalla mozzarella.

Dieta per snellire le cosce, i consigli a tavola

La dieta per snellire le cosce prevede anche cotture molto naturali dei cibi. Quindi puntiamo su cotture al vapore, che mantengono anche le caratteristiche organolettiche dei prodotti oppure in alternativa alla piastra. Tutto deve essere condito con un filo di olio d’oliva a crudo. É imporrante, perché l’olio al contrario del burro o della margarina non è un grasso.

Quindi sarebbe un errore eliminarlo completamente dall’alimentazione quotidiana. Anche perché dona elasticità alla pelle e quindi per le cosce è un toccasana.

Cosa mangiare dunque durante la dieta per snellire le cosce? A colazione un bicchiere di latte scremato, due fette biscottate integrali e un caffè (o thè) ma senza zucchero. A pranzo una porzione di petto di pollo o di tacchino e un’insalata mista oppure verdure cotte al vapore.

E per cena una porzione di legumi o un minestrone. Inoltre fondamentali i due spuntini a metà mattinata e nel pomeriggio, a base di frutta fresca.

Inoltre la sera, prima di addormentarsi, una buona tisana drenante mentre durante il giorno si devono consumare almeno dai due ai tre litri di acqua, non fredda. In questo modo si facilita l’espulsione delle tossine.

