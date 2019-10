Un grazioso segna posto natalizio in feltro personalizzato con il nome del commensale. Una decorazione per la tavola del Natale semplice da realizzare e di grande effetto.

Natale è anche creatività e decorare la casa e la tavola con piccoli oggetti fatti a mano è una delle tradizioni a cui le ‘Christmas addict’ non rinunciano facilmente. Ecco come realizzare un grazioso segna posto in feltro personalizzato con il nome del commensale, perfetto per allestire la tavola delle feste che gli invitati potranno portare con se come ricordo del bel momento passato in famiglia.

Questo segnaposto potrà essere realizzato anche dai bambini poiché non richiede nessun tipo di cucitura ma soltanto l’ausilio di un adulto nelle fasi di incollaggio. Se ami il Natale fai da te, non perdere il fuori porta natalizio plissettato.

Come realizzare il segna posto natalizio in feltro, il video tutorial

Per realizzare il segna posto natalizio in feltro, avrete bisogno di:

feltro colorato

decorazioni natalizie

gavetta color naturale

adesivo effetto lavagna

gessetto

colla a caldo

Il primo passaggio per realizzare il segna posto è quello di preparare un tondo di feltro dal diametro di 11 cm, questo sarà il corpo del segna posto. Dopo aver tagliato a metà il cerchio, si dovrà incollare una parte sull’altra in modo da formare un angolo retto. Al centro del mezzo cerchio inferiore si dovrà incollare un piccolo adesivo effetto lavagna e sulla parte del cerchio incollata in verticale, si potranno applicare delle piccole decorazioni in feltro a tema natalizio. Dopo aver incollato anche un piccolo fiocchetto, si potrà scrivere il nome del commensale con un gessetto. Il segna posto è pronto per essere messo in tavola!

