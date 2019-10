Tronchetto al cioccolato: la ricetta pre-natalizia da gustare!

Tronchetto al cioccolato, noto anche come Tronchetto di Natale: la ricetta dolce pre-natalizia tutta da gustare in famiglia

Il Tronchetto al cioccolato, noto anche come Tronchetto di Natale (Bûche de Noël) è un irresistibile dolce di origine francese nato nel 1945 ma noto anche in Lombardia, Grecia, Portogallo e Spagna, che evoca nella forma un pezzo di legno: è la rievocazione del ceppo che, secondo la leggenda, le famiglie del Nord Europa utilizzavano anticamente come mezzo di riscaldamento prima della scoperta dell’elettricità. Il ceppo di Natale, simbolo vitale di calore e di amore, veniva conservato nel camino da Natale all’Epifania. Ai resti del ceppo – che andavano assolutamente conservati – erano attribuite proprietà magiche e propiziatorie, come quella di favorire il raccolto e l’allevamento, così come la fertilità di donne e animali. A partire dal secondo dopoguerra nei paesi francofoni il ceppo di legno viene sostituito dal dolce a forma di ceppo, ricoperto di cioccolato o crema di caffè e glassa e riempito tradizionalmente da marmellata: segno del cambiamento dei tempi. Un dolce natalizio ma adatto anche per festeggiare un compleanno o semplicemente, per passare una domenica in allegria con i familiari o gli amici. La ricetta è facile, presenta tempi di cottura pari a 1 ora e 30 minuti nel totale. Ideale per tutti, anche per coloro che sono poco inclini alla cucina dolciaria. Provare per credere!

Il tronchetto al cioccolato presenta una morbida pasta (o pasta biscuit) che cuoce in pochi minuti e aromatizzata al cacao ed essendo una pasta morbida, ben si presta ad essere arrotolata appena sfornata, con un canovaccio umido. Vediamo di seguito gli ingredienti e la preparazione

Ingredienti (dosi per 8/10 persone)

Crema di marroni 500gr

Burro morbido 250gr

Farina di mandorle 125gr

Zucchero a velo 125 gr

Cioccolato fondente 100gr

Farina tipo “00” 35gr

Olio di arachide 25gr

Tuorli 5 – albumi 4

Baccello di vaniglia 1

Zucchero semolato q.b.

Rum q.b.

sale q.b.

Preparazione

Montate gli albumi con un pizzico di sale fino a ottenere una spuma soffice e soda.

Montate i tuorli con lo zucchero a velo, poi incorporate la farina di mandorle e la farina 00.

Unite gli albumi al composto con le farine.

Per ultimo aggiungete l’olio e mescolate fino a ottenere un composto omogeneo. Distribuitelo su una placca foderata di carta da forno (30×35 cm) livellando bene la superficie.

Battete la placca sul piano del tavolo per eliminare le eventuali bolle d’aria e infornate a 180 °C per 10’.

Sfornate, sformate, capovolgete la pasta biscotto sul piano e ricopritela con la placca: in questo modo l’umidità non si disperderà e la pasta resterà elastica.

Montate il burro morbido usando le fruste elettriche, poi unite 3 cucchiai di rum, un pizzico di sale e infine 500 g di crema di marroni, aggiungendola un poco per volta.

Preparate uno sciroppo portando a ebollizione 200 g di acqua con 60 g di zucchero semolato e i semi raschiati da un baccello di vaniglia aperto a metà nel senso della lunghezza;

dopo 2-3minuti togliete dal fuoco e unite 2 cucchiai di rum.

Distendete sul piano del tavolo uno strato di pellicola di dimensione almeno doppia rispetto al rettangolo di pasta biscotto.

Accomodatevi sopra la pasta biscotto. Bagnate il rettangolo di pasta biscotto con lo sciroppo al rum. Ricopritelo con la crema di burro (tenetene da parte 100 g) e arrotolate aiutandovi con la pellicola.

Stringete bene e chiudete la pellicola a mo’ di caramella.

Mettete il tronchetto in frigo per almeno 5 ore.

Sciogliete 100 g di cioccolato, fatelo intiepidire e poi mescolatelo con la crema al burro tenuta da parte ottenendo una ganache.

Togliete dal frigo il tronchetto; ricopritelo con la ganache al cioccolato e distribuitela con la spatola simulando la corteccia di un tronco d’albero.

Decorate a piacere con meringhe, riccioli di cioccolato bianco, macaron al cioccolato.

Il tronchetto è pronto e non ci resta che augurarvi buon appetito!

