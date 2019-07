Tre ricette dolci: dal ciambellone alla torta al limone, sino al plum-cake (istock photos)

Tre ricette dal sapore dolce, soffice e squisito: dalla ciambella alla menta e macedonia estiva, passando per la torta di limone e meringa sino al plum-cake alla cannella e prugne. Tre ricette dal gusto estivo e fresco!

Oggi proponiamo tre ricette, tutte squisite e dolci, ideali per i palati fini ma anche per gli amanti del buono e del gusto classico. Le ricette, dal sapore prettamente estivo, sono perfette per merende, spuntini ma anche come dessert a fine pasto o come torte per compleanni e ricorrenze di ogni genere. I bambini andranno matti per la ciambella alla menta, poiché al suo intero ci saranno dei pezzettini di frutta assortiti; mentre la torta al limone e meringa, sarà apprezzata per coloro che non vogliono rinunciare al dolce anche se sono amanti della linea. Infine, il plum-cake alla cannella e prugne secche, perfetto per i palati gourmet, dal retrogusto delicato della cannella che si sposa bene con il sapore intenso delle prugne secche. Insomma una carrellata di dolcezza per tutti i gusti. Gli ingredienti, sono semplici da reperire e molti di essi sono facilmente acquistabili nei migliori banchi di frutta fresca di stagione. I passaggi, anch’essi semplici sono alla portata di tutti, anche per coloro che vogliono accostarsi al magico mondo della pasticceria per la prima volta. Insomma, null’altro da dire, null’altro da leggere: ci si rimbocca le maniche e si inizia a cucinare!

Potrebbe interessarti anche: Torta bianca di ciliegie: il dolce del mese di Maggio- VIDEO

Ricetta 1: Ciambella alla menta con macedonia estiva

Tre ricette dolci: ciambella alla menta con macedonia estiva (Istock Photos)

Come abbiamo precedentemente accennato, questa ricetta incontra facilmente il sapore dei più piccolini, quindi se avete dei figli o siete delle zie o nonne che vogliono stupire dolcemente il loro nipotino/a la scelta della ciambella alla menta con macedonia estiva fa al caso vostro. I tempi di preparazione sono di 70 minuti più il tempo per il raffreddamento (mediamente 30/40 minuti in frigo). La difficoltà è davvero minima e gli ingredienti per comporre la ciambella sono pensati per 8 persone!

Ingredienti: (per la ciambella)

zucchero semolato grammi 240

farina bianca grammi 200 più un poco per lo stampo da tenere a parte

burro grammi 150 più un poco per lo stampo

pinoli grammi 80

3 uova

limone

menta fresca q.b.

sale (un pizzico)

Ingredienti (per completare e guarnire)

frutta mista di stagione (ananas, melone, anguria, pesca) Ma potete variare con la frutta che più vi piace

zucchero semolato

zucchero a velo

foglie di ananas (il ciuffo)

Potrebbe interessarti anche: Torta Chantilly: il dolce classico per le tue feste: ricetta VIDEO

Procedimento:

Preparate la ciambella: quindi lavorate il burro, che dovrà essere morbidissimo, con 200 grammi di zucchero semolato, fino ad ottenere una spuma.

Aggiungete un grosso ciuffo di menta precedentemente lavata e ridotta in filetti, tenendone da parte qualche fogliolina per la guarnizione;

Aggiungete anche i pinoli tritati finemente, un poco di scorza di limone grattugiata (precedentemente lavata bene) e in fine aggiungete anche i 3 tuorli d’uovo.

Amalgamate tutti gli ingredienti e incorporate in ultimo anche i 240 grammi di farina bianca.

Dopodiché montate a neve ben ferma gli albumi con un pizzico di sale e 40 grammi di zucchero, che verserete a pioggia quando ormai saranno già soffici e gonfi.

Incorporate anch’essi al composto di burro, zucchero e uova, mescolando con delicatezza con un movimento regolare dal basso verso l’alto, soprattutto nell’ultima fase dell’operazione.

Quindi, trasferite il composto in uno stampo ad anello del diametro di 24 cm, precedentemente imburrato e infarinato. Passate in forno regolando la temperatura a 180°C per circa 45 minuti.

Trascorso il tempo necessario sfornate la ciambella e lasciatela raffreddare su una gratella per una ventina di minuti.

Intanto preparate la macedonia: quindi tagliate a pezzi regolari la frutta e poneteli in una ciotola, spolverizzatela con lo zucchero semolato e mescolate.

Servite la ciambella una volta raffreddata, affettata o intera spolverizzata con un poco di zucchero a velo, mettendo al centro di essa la macedonia di frutta a pezzi.

Guarnite con foglioline di menta e con foglie di ananas disposte intorno alla ciambella.

Se vuoi restare aggiornato sulla categoria cucina, ricette e come organizzare deliziosi piatti clicca qui!

Ricetta 2: Plum-cake alla cannella e prugne

Tre ricette dolci: plum-cake alla cannella e prugne (Istock Photos)

Questa seconda ricetta ha come protagonista assoluto la cannella accompagnata dal dolce sapore delle prugne secche. Una delizia per occhi e palato. Ottimo come dessert da servire a fine pasto per una cena in terrazza o una merenda nel pomeriggio. Semplice, dal sapore leggero e con un pizzico di eleganza che non guasta mai. I tempi di preparazione sono di 100 minuti più il tempo necessario al raffreddamento (mediamente 20 minuti). Gli ingredienti sono pensati per 12 persone e la difficoltà in questa seconda ricetta è media.

Potrebbe interessarti anche: Mandorle dolci: benefici, valori nutrizionali e proprietà

Ingredienti (per 12 persone)

farina bianca grammi 250 più un poco per la carta da forno

burro grammi 250 più un poco per gli stampi e la carta da forno

zucchero a velo grammi 250 più un poco per spolverizzare

prugne secche sminuzzate grammi 250

4 uova fresche

maraschino

cannella in polvere

sale q.b.

Procedimento

Immergete le prugne secche nel maraschino e lasciatele in ammollo il tempo che basta. Servendovi della frusta elettrica montate a crema il burro insieme con 250 grammi di zucchero a velo e un pizzico di sale, lavorando costantemente il composto per almeno 30 minuti.

Sempre lavorando con la frusta elettrica, incorporatevi le 4 uova, uno alla volta, facendo attenzione a non aggiungere il successivo se il precedente non sarà stato perfettamente amalgamato.

Intanto aggiungete anche la farina bianca, alla quale avrete mescolato le prugne, sgocciolate e asciugate, e un cucchiaino abbondante di cannella in polvere.

Imburrate quindi due stampi a cassetta della capacità di 0,75 litri ciascuno, copritene il fondo con la carta da forno, imburrate accuratamente anch’essa, quindi spolverizzate con abbondante farina.

Versate ora l’impasto dividendolo equamente negli stampi, quindi passateli in forno con una temperatura di 180°C per circa un’ora.

Una volta trascorsa l’ora, sfornate i due stampi, appoggiateli capovolti su una gratella per far raffreddare i plum-cake, poi sformateli e, al momento di portare a tavola e servire, spolverizzateli di zucchero a velo.

Potrebbe interessarti anche: Ricetta: latte di mandorle dolci fatto in casa: ingredienti e procedimento

Ricetta 3: Torta di limone e meringa

Tre ricette dolci: torta di limone e meringa, la ricetta (Istock Photos)

La terza ricetta è un classico della pasticceria italiana. La torta di limone e meringa è squisita è adatta davvero a tutti: grandi e piccini. I limoni, tipici del nostro bel Paese, sono un alimento ottimo e gradevole se usato a dovere. Specie nei dolci, il retrogusto acro del limone dona al dolce quel gusto unico, estivo e rinfrescante. La ricetta proposta è pensata per 8 persone. I tempi di preparazione sono anch’essi, come il plum-cake appena descritto, di 100 minuti più, in questo caso, il tempo necessario per il riposo della pasta e il successivo raffreddamento. La difficoltà è media, quindi adatta a tutti.

Ingredienti (per la pasta):

farina bianca tipo “00” grammi 250 più un poco per la spianatoia e lo stampo

zucchero di canna grammi 175

burro grammi 125 più un poco per lo stampo

un uovo

sale q.b.

legumi secchi per la cottura in bianco

Ingredienti (per la crema):

burro grammi 150

zucchero di canna grammi 90

2 limoni

2 tuorli d’uovo

Ingredienti (per la meringa)

zucchero di canna grammi 100

2 albumi d’uovo

sale un pizzico

Procedimento

Come primo passaggio, preparate la pasta, quindi: amalgamate il burro con lo zucchero e il sale e aggiungete l’uovo e la farina. Impastate velocemente, fate una palla con l’impasto e mettetelo a riposare.

Quindi, preparate la crema: lavorate i 2 tuorli d’uovo con lo zucchero e aggiungete il succo di un limone e mezzo. Fate cuocere per 3 minuti a bagnomaria, quindi, unite il burro e continuate la cottura per altri 5 minuti. Lasciate raffreddare la crema appena pronta.

Intanto, sulla spianatoia infarinata stendete la pasta e disponetela in uno stampo per crostate, imburrato e infarinato. Coprite la pasto con un foglio di carta da forno e cospargetene la superficie con dei legumi secchi: in tal modo impediranno alla pasta di gonfiarsi in cottura.

Passate il tutto in forno a una temperatura di 200°C per circa 30 minuti (cottura in bianco).

Una volta trascorso il tempo necessario alla cottura della torta, fate intiepidire la base di pasta, riempitela con la crema fredda e mettete la torta in frigorifero per 30 minuti circa.

Fate cuocere lo zucchero di canna fino ad arrivare alla temperatura di 121°C. Versatelo sugli albumi e montateli a neve ben ferma, con un pizzico di sale.

In ultimo, prendete la torta dal frigorifero ormai raffreddata e spalmate la meringa sulla torta, fatela colorire al grill molto caldo.

Ora che le vostre tre ricette sono pronte da assaporare, vi lascio alcuni brevi consigli per mantenere i vostri dolci più genuini possibili. Anche se sono per la maggior parte dolci secchi, considerate che per una buona conservazione sia della ciambella alla menta che del plum-cake, entrambe dovranno essere ben chiuse in un contenitore. In tal modo i dolci non si seccheranno. Non c’è bisogno di usare il frigo. Mentre per la torta al limone e meringa, il modo migliore per conservarne le proprietà sarà quello di usare il frigo prima di aver coperto con della carta d’alluminio la torta o messa anch’essa, in un contenitore chiuso. Mediamente i tempi per consumare le 3 torte non devono oltrepassare i 3 giorni!

Le vostre tre ricette dolci sono giunte al completamento. Non vi resta che assaggiarle tutte e, come sempre, non mi resta che augurarvi buon appetito!

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI