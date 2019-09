Tiramisù al pane: la ricetta dolce e veloce – VIDEO

Tiramisù al pane: la ricetta dolce, veloce e semplice da fare per un fine pasto dolce e goloso. Ingredienti e passaggi nel – VIDEO

Tiramisù al pane, il dolce perfetto per un fine pasto eccellente. Ingredienti e passaggi nel link video.

Leggi anche: Il menù low carb per dimagrire: colazione, pranzo, cena le ricette

Quello che ti serve per preparare un delizioso Tiramisù al pane è solo del pane avanzato, caffè e cacao magro in polvere. Scopri il resto degli ingredienti e il procedimento nella ricetta video in alto

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI