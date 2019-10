Il giornalista Alberto Dandolo pubblica un bellissimo messaggio di ringraziamento per Emma Marrone che ha raccontato con lucidità il ritorno del male.

Emma Marrone è un esempio di forza ed intelligenza per molti. La cantante salentina, nonostante la dura prova a cui la vita ha deciso di sottoporla nuovamente, pur ammettendo di aver avuto paura, ha affrontato tutto a testa alta e con positività consapevole di essere comunque fortunata per fare un lavoro che le consente di curarsi. Quello di Emma è un racconto crudo ed estremamente reale che ha colpito profondamente tutti come testimonia il bellissimo messaggio che il giornalista Alberto Dandolo le ha scritto sui social.

Alberto Dandolo: “Emma Marrone grazie per l’ intelligenza, la lucidità, la consapevolezza e il disincanto di queste tue parole”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, Emma Marrone ha raccontato a cuore aperto quello che ha dovuto affrontare nell’ultimo mese ammettendo di aver pianto per due giorni quando ha scoperto il ritorno del male. Emma, però, non è mai stata arrabbiata con la vita a cui è estremamente grata per tutto quello che le ha dato e le sta dando.

“Non sono arrabbiata e non sto combattendo. Non sono arrabbiata con la vita, al limite alla vita sono grata. Invece di essere allegra, piango. Perché persone che si fanno il mazzo in fabbrica e lavorano il triplo di me meriterebbero di essere curate nello stesso modo e invece – non ci prendiamo in giro – la medicina non è uguale per tutti. Come vivono gli altri lo vedo tutti i giorni. Ho avuto paura, molta. Però non è la paura a provocarmi l’infelicità. Non lo è mai stata”, ha detto Emma a Vanity Fair.



Le parole della cantante salentina hanno colpito Alberto Dandolo che ha scritto il seguente messaggio sui social:

“GRAZIE! Per l’intelligenza, la lucidità, la consapevolezza e il disincanto di queste tue parole. Per la forza che irrompe dalla tua fragilità. Perché nella vita puoi diventare forte solo quando hai imparato ad essere debole. Grazie”, ha scritto il giornalista riportando, poi, le parole dette dalla Marrone.

