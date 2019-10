Nonostante il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini sia stato rimandato all’anno prossimo, gli autori iniziano a scegliere i primi nomi del cast.

La quarta edizione del Grande Fratello Vip sarebbe dovuta partire a breve. Per esattezza la settimana prossima con il termine della messa in onda di Temptation Island Vip.

Purtroppo il reality show, che in questa nuova edizione vede Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa, partirà l’anno prossimo. Nonostante ciò, gli autori sono già a lavoro per formare il cast della trasmissione.

Secondo il settimanale Oggi, un noto cantante neomelodico sarebbe stato contattato per partecipare al reality più famoso di sempre. O, in alternativa, alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Chi è il noto cantante?

Rosario Miraggio nel cast del Grande Fratello Vip?

Come anticipato, secondo il noto settimanale girerebbe voce che negli studi di Cologno Monzese, dove quotidianamente Barbara d’Urso è in diretta con il suo Pomeriggio 5, un noto neomelodico sarebbe stato contattato per prendere parte alla quarta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Il noto cantante è Rosario Miraggio, una delle popstar della canzone napoletana più apprezzata del momento, che sarebbe stato contattato per prendere parte al Grande Fratello Vip o, in alternativa, all’Isola dei Famosi.

Tutto è ancora da decidere visto che il GF Vip è slittato ancora, ma la presenza del cantante in casa Mediaset sembrerebbe ormai certa. Bisogna soltanto scegliere la giusta collocazione. Rosario Miraggio sarà al GF Vip o preferirà seguire le orme della sua collega Nancy Coppola, scegliendo di prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi?

Per un concorrente che viene, un altro che va. Magalli ha smentito la sua presenza nel reality show di canale 5, visto che ultimamente numerose indiscrezioni lo vedevano ricoprire il ruolo di inquilino all’interno della casa più spiata d’Italia al fianco di Adriana Volpe.

I due, come ben noto, non hanno di certo un buon rapporto. Oltre a Rosario Miraggio, pare confermata anche la presenza di Antonella Elia e dell’ex tronista di Uomini e Donne, Lorenzo Liccardi.

