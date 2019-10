Grande Fratello Vip: concorrenti, opinionisti e data d’inizio

Grande Fratello Vip 2019: concorrenti, opinionista, data d’inizio e conduttore. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla quarta edizione del reality show.

Il Grande Fratello Vip sta per tornare. Dopo tre edizioni condotte da Ilary Blasi, finita al centro delle polemiche per l’assenza alle Iene per ricordare Nadia Toffa, Mediaset ha deciso di affidare la conduzione del reality ad Alfonso Signorini, ma quando andrà in onda la prima puntata? Chi saranno i concorrenti? Andiamo a scoprire tutto.

Grande Fratello Vip 2019: data d’inizio e quanto dura

Il Grande Fratello vip 2019, secondo quanto annunciato da Tv Blog, dovrebbe partire l’ultimo lunedì di ottobre. La data da segnare sul calendario dovrebbe essere lunedì 28 ottobre. Il numero delle puntate, tuttavia, è top secret anche se pare che, la quarta edizione del reality, proseguirà anche durante le feste natalizie con i concorrenti che festeggeranno il Natale nella casa p spiata d’Italia.

Grande fratello Vip 2019: i concorrenti ufficiali

Sono quattro i concorrenti ufficiali del Grande Fratello 2019. Tv Blog ha svelato i nomi dei primi quattro concorrenti che, sicuramente, varcheranno la famosa porta rossa della casa di Cinecittà. Si tratta di Antonella Elia, Michele Cucuzza, Adriana Volpe e Paola Di Benedetto. Tra i tanti nomi accostati al reality spiccano quelli di Giucas Casella, Natalia Bush, l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi, Gessica Notaro che però ha rifiutato l’offerta, Loredana Lecciso, Fernanda Lessa, Claudia Galanti, gli ex protagonisti di Uomini e donne Andrea Melchiorre e Mariano Catanzaro, Gianluca Fubelli Scintilla e tanti altri. I concorrenti ufficiali, dunque, saranno tra questi?

Gli opinionisti

Secondo Dagospia, la prima opinionista della quarta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe essere Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi, volto femminile del programma sportivo Tiki Taka, sarebbe stata scelta per commentare le avventure degli inquilini della casa di Cinecittà. Al suo fianco, sempre nel ruolo di opinionista, secondo quanto scrive Bitchyf, dovrebbe esserci Pupo.

