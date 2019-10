Alessandro Zarino, intervistato dalla rivista ufficiale di Uomini e Donne, si è sbilanciato su Giulio Raselli, rivelando che indossa una maschera.

Alessandro Zarino è uno dei nuovi protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. Il bel modello napoletano, intervistato dal magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, si è lasciato andare sull’atteggiamento assunto dal suo collega Giulio Raselli durante il breve periodo trascorso insieme negli studi Elios di Roma.

Secondo Alessandro, Giulio non è così come lo vediamo in tv ma indossa una maschera. Una maschera che gli permetterebbe di difendere il suo lato sensibile e vulnerabile, quello che non ha ancora mostrato sul piccolo schermo degli italiani.

Giulio Raselli: cosa pensa di lui Alessandro Zarino

Alessandro Zarino, noto al grande pubblico anche per aver preso parte all’ultima edizione di Temptation Island dove ha ricoperto il ruolo di tentatore, a Uomini e Donne si è dimostrato essere un ragazzo molto introverso e sensibile.

Un’immagine totalmente diversa rispetto a quanto mostrato all’isola delle tentazioni. Ed è proprio questo lato di lui che sembra aver colpito il pubblico da casa. Alessandro, infatti, ci ha tenuto a chiarire che nonostante lo scontro per Veronica, lui e Giulio Raselli non sono assolutamente in competizione, tutt’altro.

Il nuovo tronista è convinto che il suo collega indossi una maschera, che mostri al pubblico di essere un po’ spavaldo soltanto per nascondere la parte più vulnerabile di sé. Ma che in realtà sia un ragazzo dolce e sensibile.

Giulio Raselli sarà sicuramente un ragazzo molto sensibile, ma Alessandro Zarino deve stare attento, in quanto il suo collega non ha mai nascosto di provare un certo interessa per la ragazza che ha catturato l’attenzione del bel napoletano. Tanto da rivelare anche cosa gli piace di Veronica, una delle corteggiatrici di spicco di questa nuova edizione del trono classico, tanto da sembrare lei la tronista.

Riuscirà Alessandro Zarino di Uomini e Donne a non perdere la sua invidiabile calma e a conquistare il cuore della bella Veronica?

