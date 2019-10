Sofia Tornambene chi è? Tutto quello che c’è da sapere tra età, carriera e vita privata

Sofia Tornambene è una studentessa e cantante di 16 anni: è nata nel 2003 e vive, insieme alla sua famiglia, a Civitanova Marche in provincia di Macerata. Dopo la scuola media decidi di frequentare l’istituto tecnico grafico-pubblicitario. Si appassiona alla musica fin da piccola ed infatti inizia a scrivere e cantare.

Questa passione con gli anni gli permette di salire su importati palchi come quello dell’Ariston. È una ragazza dalla perso personalità incredibile e il suo nome è diventato noto dopo la sua partecipazione al talent show X-Factor. Ma scopriamo qualcosa di più su di lei e sulla sua vita.

Nome: Sofia Tornambene

Nome d’arte: Kimono

Età: 16 anni

Data di nascita: 2003

Luogo di nascita: Civitanova Marche (Macerata)

Segno zodiacale: /

Titolo di studio: Diploma Scuola Media

Professione: Cantante e Studentessa

Altezza: /

Peso: /

Account social: Instagram

Sofia Tornambene: Instagram e vita privata

Sofia Tornambene è molto attiva sui social. Il suo account Instagram è seguito da 12,9mila persone e conta oltre 326 post. Ama condividere principalmente selfie, video in cui canta, foto insieme ai suoi amici ed alla sua famiglia. Sono presenti anche scatti che riguardano la sua vita privata e le sue più grandi passioni. Sui social è possibile trovare numerose fanpage e profili falsi ma il suo account ufficiale è questo qui.

Su Twitter e su Facebook non sembra avere nessun account attivo quindi quelli che trovate sul web o sono profili falsi o sono fanpage create dopo la sua partecipazione a X-Factor. Invece per quanto riguarda la sua vita privata non sappiamo praticamente nulla.

Sofia Tornambene: carriera

Sofia Tornambene inizia a cantare quando ha solo 8 anni, la passione per la musica è davvero grande e tra i suoi artisti preferiti ci sono Freddie Mercury, Michael Jackson e i Bee Gees. La 16enne ha partecipato a diversi concorsi canori ed ha già pubblicato una serie di singoli.

Nel 2019 partecipa a Sanremo Young, programma condotto da Antonella Clerici, riuscendo ad aggiudicarsi il terzo posto. Nella sua presentazione ha dichiarato: “Le emoji che mi rappresentano di più sono la faccina che arrossisce, perché sono molto timida e mi emoziono facilmente, e il karateji, perché faccio anche karate e per me è una delle passioni più grandi assieme alla musica. La canzone che avrei voluto scrivere o interpretare è “Quando” di Pino Daniele, per il suo testo fantastico e per la sua voce che ogni volta mi emoziona”.

Dopo essere salita sul palco dell’Ariston ma senza riuscire ad ottenere il promo premo deicide di fare un secondo tentativo. Per questa ragione a settembre dello steso anno sale sul palco di X-Factor. Con la sua splendida voce riesce ad incantare pubblico e sopratutto i giudici.

Dopo aver superato le Auditions riesce ad ottenere anche una sedia durante i Bootcamp, “rubando” il posto a Maria. Durante l’esibizione ha interpretato La leva calcistica del ’68 di Francesco De Gregori, convincendo Sfera Ebbasta a staccarle un biglietto per le Home Visit.

Lei insieme Giordana Petralia, Miriam Rouass (Maryam), Silvia Cesana (Sissi) e Beatrice Giliberti. Loro sono le Under Donne capitanate dal trapper Sfera e cercheranno di conquistare i 3 posti disponibili. Su di lei il cantante ha affermato: “Sei una bomba, già da come sei arrivata sul palco e da quello che hai detto si è capito che sei avanti. Poi hai cominciato a cantare e niente“

Sofia Tornambene: testo inedito “A domani per sempre”

Quanto traffico in testa

sembra già lunedì

quante nuvole in faccia, il cielo è in hd

e la radio che passa una hit anni 80

ha vent’anni più di me

il vento spettina soltanto i pensieri

ma te ne freghi e balli in punta di piedi

finchè non vedi

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani

poi domani

poi domani

io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre

che per sempre

non è niente

dimmi: “a domani per sempre”

Un aeroplano nella sera

la nazionale sembra una frontiera

che mi avvicina più a te

e poi domani

poi domani

poi domani

io ti porto via con me

su una cometa che si avvera

ma te la immagini quell’atmosfera

sembra la scena di un film

non dire sempre

che per sempre

non è niente

dimmi :“a domani”

dimmi: “a domani per sempre”

