Luigi Mastroianni e Irene Capuano, tutta la verità sulla crisi della coppia di Uomini e Donne: “non credete a queste stron*ate”.

Cosa sta accadendo tra Luigi Mastroianni e Irene Capuano? L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex corteggiatrice si sono davvero lasciati o stanno affrontando semplicemente una crisi? Da settimane, ormai, sono numerosi i rumors che parlano di una rottura tra Luigi e Irene, ma sarà vero? A svelare la verità è la Capuano che ha soddisfatto la curiosità dei fans rispondendo ad alcune domande su Instagram.

Irene Capuano: “Luigi Mastroianni? Non credete a queste str*****e. Finché non esce niente dalle nostre bocche il resto è totalmente vuoto”

Dopo i rumors che parlavano di un avvicinamento tra Luigi Mastroianni e Mara Fasone, Irene Capuano ha rotto il silenzio sui social dove è tornata dopo qualche giorno di assenza. L’ex corteggiatrice di Uomini e donne che si è lasciata andare ad un lungo sfogo dopo le numerose critiche ricevute, è tornata a confrontarsi con i fans su Instagram.

“Scusate, avete ragione perché ormai sparisco e sono sparita per qualche giorno. Sono tornata, non con il botto ma con il sorriso. Mi scuso con chi mi segue e mi vuole bene ma questi giorni ho deciso di staccare il telefono. Scusate, avete ragione ma arrivi a un punto in cui un po’ devi staccare. Domenica scorsa sono stata chiara: dentro una coppia ci sono dei momenti sì e dei momenti no. A meno che qualcuna di voi non sia fidanzata con un manichino, ma sennò penso che sia normale”, ha spiegato Irene.



Negli scorsi giorni, il Vicolo delle News ha diffuso la notizia di un incontro tra Luigi e Irene che sarebbero stati beccati durante una cena con amici al ristorante. A tal proposito, la Capuano ha detto:

“A parte questo, ho visto che questi giorni che ci sono persone che hanno fatto video e foto. Non è che eravamo nascosti. Eravamo in mezzo a tutti voi e non c’era niente da nascondere. Sono del pensiero che finché non esce niente da noi, di una decisione vera e propria, non credete a seconde o terze persone. Per dirvi, quel cristiano questa settimana se l’è fatta anche con la pianta di casa mia. Hanno detto qualsiasi cosa e possono dire che si farà anche il mio gatto o il cane del vicino, per farvi capire.

Non credete a queste str*****e, per dirvela senza filtri. Finché non esce niente dalle nostre bocche il resto è totalmente vuoto, aria. Quindi pace, amore e gioia infinita anche per chi spara queste minc****e, detta alla siciliana. Detto questo buon weekend a tutti”, ha concluso.

