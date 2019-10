Momento difficile per Raffaella Mennoia: il padre dell’autrice di Uomini e Donne sta male. “Ho problemi personali pesanti”, confessa su Instagram.

Continua il momento delicato di Raffaella Mennoia che, dopo essersi allontanata dai social in seguito alla polemica di cui è stata protagonista per le accuse che le ha rivolto Teresa Cilia, è tornata su Instagram per condividere con i followers il momento delicato che sta affrontando.

Se vuoi restare sempre aggiornata sul mondo del gossip e sulla vita privata dei personaggi dello spettacolo CLICCA QUI!

Raffaella Mennoia: “ho problemi familiari seri, mio padre sta male”

Raffaella Mennoia sta attraversando un periodo delicato in famiglia. A confessarlo è stata la stessa autrice di Uomini e Donne che ha spiegato i dettagli della sua situazione ai fans su Instagram:

“Non voglio angosciarvi con dei miei problemi personali e familiari pesanti di questo periodo. C’è mio padre che sta male, ragazzi questa è la vita. Spesso quello che mostriamo su Instagram non è la realtà. Diciamo che uso questo social per le cose allegre, se poi non dovessi farcela mi tolgo e non vi racconto tutto del problema familiare che ho in questo momento”.

Potrebbe interessarti anche—>Giulia De Lellis: “Uomini e Donne e Raffaella Mennoia mi hanno…”

A sostenere la Mennoia in questo periodo è il compagno Alessio Sakara con cui si vocifereva fosse convolata a giuste nozze. In realtà, il matrimonio di Raffaella Mennoia e Alessio Sakara non è mai stato celebrato:

“Dovete sapere che Maria fa gli scherzetti. Questo è un periodo dell’anno in cui fa tanti scherzetti. Oggi ha fatto uno scherzetto a me. Sono arrivata in ritardo. Quando sono entrata in studio ha detto a tutto il pubblico, con il microfono ma non stavamo registrando la puntata: ‘Fate gli auguri a Raffaella che si è sposata‘. E io ovviamente le ho detto: ‘Il regalo non me l’hai fatto’. Per me le strade erano due: mettere una lista nozze su Instagram e farmi fare il regalo o dirvi la verità. La verità è che non mi sono sposata. Con il mio fidanzato va tutto bene però non mi sono sposata. Mi dispiace, prendetevela con Maria. Occhio alle fake news”, ha poi fatto sapere la Mennoia smentendo le nozze.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI