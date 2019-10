Cucina sana: sbriciolata alle patate-VIDEO

Una ricetta davvero ottima, la sbriciolata di patate croccante e appetitosa, perfetta da servire in tavola come piatto sano che piacerà a tutta la famiglia.

La sbriciolata di patate è una ricetta davvero ottima, semplice da preparare e che conquisterà tutti al primo assaggio. Un piatto unico ma che può essere servito anche come un antipasto succulento. Perfetto anche accompagnato da un secondo piatto come le polpette light di melanzane.

Scopriamo insieme come preparare questa ricetta e tutti gli ingredienti che servono per realizzarla, seguendo il video tutorial!

Come preparare la sbriciolata di patate, il video tutorial

Per preparare la sbriciolata di patate, avrete bisogno di:

Per la base di patate

800 grammi di patate

200 grammi di farina bianca ’00’

30 grammi di pane grattugiato

60 grammi di uova

7 grammi di sale

pepe quanto basta

1 grattugiata di noce moscata

Per la farcitura:

300 grammi di polpa di zucca

100 grammi di scamorsa

sale quanto basta

pepe quanto basta

1 rametto di rosmarino

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Per la doratura

20 grammi di formaggio grana grattugiato

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

Dopo aver lessato le patate, sbucciarle e ridurle in purea con uno schiacciapatate. Mescolare le patate alla farina bianca, al sale, al pepe, alle uova per creare un impasto omogeneo.

Nel contempo sbucciare e tagliare la zucca a dadini. Far cuocere i dadini di zucca in padella con sale, pepe e rosmarino fino a quando risulteranno morbidi. A questo punto siamo pronti per preparare la sbriciolata in teglia.

Dividere l’impasto in due parti, la prima adagiata sul fondo di una teglia foderata di carta da forno. Poi adagiarvi sopra la zucca ed il formaggio. All’impasto di patate restante aggiungere del pane grattugiato per ottenere un impasto asciutto e bricioloso da far cadere a birciole sopra il ripieno.

Assieme alla sbriciolata di patate, si può gustare anche una dolcissima torta al cioccolato e cachi senza burro.

