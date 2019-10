La depilazione sopracciglia è uno step base per la cura della bellezza e per avere un look impeccabile. Scopriamo con evitare grossolani scivoloni.

C’è chi opta per la depilazione con filo e chi preferisce le care vecchie pinzette, chi ancora confida nello strappo della ceretta e chi, per non correre rischi, si affida alle abili mani d un’estetista. In ogni caso tutte siamo guidate da un’unica e solida consapevolezza: la depilazione sopracciglia è uno step chiave nella nostra routine di bellezza.

Sopracciglia accuratamente depilate non solo sono sinonimo di uno sguardo ben definito ma anche di un make up notevolmente agevolato. Se un tempo si trattava di un gesto ad esclusivo appannaggio delle make up artist, oggi disegnare le sopracciglia è uno step base di qualsiasi trucco: tutte ne conosciamo gli indiscutibili pro ma anche le oggettive difficoltà e lavorare su una base accuratamente preparata renderà senza dubbio il compito assai più agevole.

Depilare le sopracciglia è dunque un compito delicato e, in quanto tale, portarlo a termine con successo è in primo luogo questione non tanto di mosse corrette quanto di evitare quelle sbagliate. Ogni tecnica ha infatti le sue peculiarità ma tutte concordano in merito a una serie di errori chiave da evitare.

Scopriamoli insieme allora e compiamo il primo passo verso sopracciglia impeccabili.

Depilazione sopracciglia: 5 errori da conoscere per evitarli

Non lasciarsi influenzare dalle mode – valorizzare la struttura naturale è il primo e più importante obbiettivo della depilazione sopracciglia. Le mode lasciano il tempo che trovano, configurandosi più che come dictat come linee guida che ci illustrano la forma perfetta per ogni tipologia di viso. Indispensabile risulta poi personalizzare in base ai nostri specifici lineamenti questi modelli un po’ standardizzati.

Depilare contropelo – Il rischio di spezzare il pelo, provocando poi i irritazioni o il tanto temuto “pelo incarnito”, è sempre dietro l’angolo. Il pelo va dunque estirpato con tanta più delicatezza possibile e seguendone la naturale direzione.

Depilarsi ogni giorno – Una onto è togliere qualche paletto ribelle ma la depilazione completa nona andrebbe mai eseguita più di un paio di volte al mese. Questi sono i tempi per dare modo al pelo di crescere e ottenere così un risultato finale decisamente migliore.

Depilarsi a secco – Se per le altre parti del corpo è importante lavorare su una superficie ben asciutta per le sopracciglia l’applicazione di un velo di crema prima di impugnare le pinzette può esser di grande auto. il pelo, così come il resto della pelle, risulterà infatti così ammorbidito. Ricordate poi di togliere l’eccesso di crea a depilazione conclusa: potrebbe infatti ostruire i follicoli e rallentare la crescita naturale del pelo.

Utilizzare uno specchio ingranditore – Molte di noi pensano che ciò aiuti a non farci sfuggire nemmeno un peletto ma in realtà il rischio è di perdere la visione d’insieme, un rischio molto più grande di quanto si possa credere.

Pinzette low cost – Una pinzetta vale l’altra? Assolutamente no! Una pinzetta di buona qualità agevola il lavoro e garantisce maggior precisione, nonché una minor irritazione della pelle

Ceretta costante – In generale non è il metodo di depilazione più adeguato per le sopracciglia poiché lo strappo va a stressare eccessivamente una zona delicata e dalla pelle sottile. Se però proprio non potete rinunciare allo troppo diradatelo quantomeno nel tempo, concedendovelo massimo una volta al mese.

Simmetria innaturale – Le sopracciglia sono speculari ma non del tutto. Ostinarsi a renderle identiche è non solo frustrante ma anche inutile: quelle piccole differenze ci rendono uniche e, come da primo punto, si armonizzano con i naturali tratti del nostro volto.

Sopracciglia anni ’90 – Limitiamo la nostalgia per il vecchio decennio alla musica e a qualche eccesso fluorurato. Le sottilissime sopracciglia dell’epoca sono decisamente out nonché artificiose come poche altre alternative. Sapevate inoltre che sopracciglia più folte sono percepite dal prossimo come sinonimo di maggiore affidabilità e sicurezza?

Non depilare – Il timore di fare danni è spesso e volentieri un deterrente che ci tiene a prudente distanza da pinzette e affini. Non deve però certo trasformarsi in una scusa per avere peli anche dove proprio non avrebbero essere. Limitatevi allora a eliminare solo quei peli totalmente fuori dal disegno elle sopracciglia, tra gli occhi ad esempio o troppo verso la palpebra mobile, o, se proprio non ve la sentite, arrendetevi a costante visite dall’estetista. La prudenza non può mai essere un alibi!

