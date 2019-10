Simona Ventura ha fatto una sorpresa a Sossio Aruta e Ursula Bennardo. La conduttrice ha donato un piccolo regalo alla coppia per la nascita di Bianca.

Simona Ventura, come tutti ricorderanno, ha condotto la prima edizione di Temptation Island Vip. Durante la registrazione del programma, la conduttrice più irriverente di sempre ha avuto modo di conoscere Sossio Aruta e Ursula Bennardo.

La coppia ha da poco avuto la loro prima bambina insieme, Bianca, e poteva Simona non sorprenderli mandando loro un regalo a sorpresa?

La Ventura, infatti, è stata vicino alla coppia durante il loro viaggio nelle emozioni, viaggio che non portò all’epoca i risultati sperati.

Sossio e Ursula: cosa gli ha regalato Simona Ventura

Sossio e Ursula non si sarebbero mai aspettati di ricevere un regalo dalla conduttrice della prima edizione di Temptation Island Vip. Simona ha fatto recapitare a casa loro un mazzo di fiori dai colori delicati con un biglietto.

Il biglietto, come prevedibile, era un messaggio per la piccola Bianca, dando lei il benvenuto in questo mondo. Ursula Bennardo ha subito ringraziato la conduttrice, affermando che il suo gesto è stato molto dolce, ma soprattutto emozionante.

Sossio e Ursula sono diventati genitori, ma la piccola di casa sta ricevendo numerose dimostrazioni di affetto da parte non solo dei telespettatori che hanno seguito la storia della coppia a Temptation Island Vip e al Trono Over di Uomini e Donne, ma anche dai personaggi del piccolo schermo. Forse anche per questo motivo si è deciso di svelare dove Sossio e Ursula hanno concepito Bianca.

Oltre a Simona Ventura, anche Valeria Marini si è congratulata con la coppia. L’amicizia tra la showgirl stellare e Ursula è nata proprio durante la loro partecipazione all’isola delle tentazioni.

Valeria ha sostenuto la compagna di Sossio durante il suo percorso in tv, anche quando la coppia al termine del programma decise di lasciarsi. Successivamente, negli studi Elios di Roma, Sossio Aruta riuscì a capire che Ursula era la donna della sua vita e non doveva farsela scappare per nulla al mondo.

